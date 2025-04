Il Vescovo di Ragusa in visita a Comiso alla costruenda clinica Hibiscus

“ E’ stato un onore ricevere Mons. La Placa – dichiara Calogero Termini, direttore sanitario della clinica – perché ci rincuora sapere che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto. Il Vescovo ha condiviso il nostro progetto di supporto alla sanità pubblica ormai fin troppo congestionata, per andare incontro alle esigenze dei pazienti che, in caso di specifiche patologie e di esami particolari, sono costretti ad intraprendere i così detti “viaggi della speranza” fuori dalla Sicilia, con costi esosi per loro e per i loro accompagnatori. Mons. La Placa, – conclude ancora il dott. Termini – ha preso contezza di tutto ciò che verrà erogato come servizi sanitari specialistici presso la clinica Hibiscus che, non ancora completata, ha dovuto ampliare gli spazi grazie a tanti medici specialisti che collaboreranno. Il nostro è un sogno che sta diventando realtà anche grazie a Marcello Strada, imprenditore e finanziatore, e che vedrà la luce verso la fine del 2025”.

