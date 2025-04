Rsu 2025: Flc Cgil Sicilia, 2.202 candidati in campo per la difesa della conoscenza

Palermo – La FLC CGIL Sicilia si presenta al rinnovo delle RSU 2025 con una partecipazione straordinaria: sono 738 le liste complessivamente presentate, pari al 97,88% del totale previsto. Di queste, ben 712 riguardano il settore scuola (97,8%), 8 l’AFAM – Alta Formazione Artistica e Musicale (100%), 3 l’università (100%) e 15 il settore della ricerca (100%). In campo 2.202 candidati, lavoratrici e lavoratori che hanno scelto di metterci la faccia per difendere diritti, salari, dignità e il valore del sapere.

Un risultato che conferma la presenza capillare della FLC CGIL in tutti i luoghi della conoscenza e rafforza il messaggio di un sindacato che crede nella partecipazione e nella rappresentanza come strumenti concreti per cambiare il presente e costruire il futuro.

«Assistiamo quotidianamente ad attacchi al sistema pubblico d’istruzione – afferma Adriano Rizza, segretario generale della FLC CGIL SICILIA (foto)– da parte di chi dovrebbe invece proteggerlo e risolverne le criticità. La situazione è drammatica soprattutto nel Mezzogiorno e in Sicilia, con tagli agli organici, spopolamento, calo demografico, precarietà diffusa, riduzione del tempo scuola e rischio concreto di un’autonomia differenziata che peggiorerebbe ulteriormente le condizioni sociali ed educative. Le RSU rappresentano un presidio democratico irrinunciabile nei luoghi di lavoro, fondamentali per garantire contrattazione, diritti e giustizia sociale».

Dello stesso tenore le parole di Gianna Fracassi, segretario generale nazionale della FLC CGIL: «Votare la FLC CGIL alle elezioni RSU 2025 significa scegliere un sindacato che da sempre sta dalla parte giusta: quella dei diritti, della scuola pubblica, della Costituzione. La nostra battaglia per un sistema di istruzione inclusivo e di qualità non si ferma. Continueremo a lottare per salari dignitosi, contro la precarietà, contro l’abbandono scolastico e per un’istruzione che sia davvero strumento di emancipazione per le nuove generazioni. La FLC CGIL è con chi ogni giorno lavora con passione e dedizione nelle scuole, nelle università, nella ricerca e nell’alta formazione. Con chi costruisce futuro».

Il 14, 15 e 16 aprile le lavoratrici e i lavoratori della scuola, università, ricerca e AFAM saranno chiamati a votare per il rinnovo delle RSU. Un appuntamento fondamentale per la democrazia e per il futuro del Paese.

Salva