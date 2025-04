Pozzallo. Sequestrati 800 kg di prodotto ittico e tre reti a strascico non a norma

Il personale della Capitaneria di Porto di Pozzallo, dell’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti e gli Ispettori del Centro di Controllo pesca della Direzione Marittima di Catania, hanno passato al setaccio i principali punti di sbarco e depositi di prodotti ittici del ragusano. L’attività, finalizzata a tutelare la risorsa ittica e contrastare la pesca illegale, ha riguardato in via principale la verifica degli attrezzi da pesca (sistema cd. a

“strascico”) utilizzati dai pescherecci della locale marineria, in ragione dell’elevato impatto che comporta questa tipologia di pesca, sia sulla risorsa ittica e sia sull’ambiente, qualora non praticata secondo le regole nazionali e comunitarie.

All’atto dei controlli, eseguiti nei porti di Scoglitti e Pozzallo, su cinque unità controllate, tre di queste sono risultate non in regola, in quanto gli attrezzi presenti a bordo ed utilizzati durante la battuta di pesca erano difformi alle misure minime previste dalle normative vigenti (maglie della rete di dimensioni inferiori al minimo

consentito). L’impiego di tali attrezzi, in quanto non “selettivi”, determina la cattura anche di specie di novellame o sottomisura nelle maglie di ridotta dimensione, impedendone quindi la crescita e la riproduzione in età matura.

A tale violazione si aggiunge anche l’accertata mancata registrazione delle catture sul giornale di bordo (cd. log-book) e la riscontrata presenza a bordo di unità da pesca di un cittadino straniero, non assunto regolarmente. L’attività è poi proseguita, anche nell’entroterra, ove tra gli esercizi commerciali e depositi ispezionati, in un caso, è stato accertato che una consistente quantità di prodotto ittico congelato era sprovvista della

documentazione atta a garantirne la corretta tracciabilità. Nel complesso sono state elevate sei sanzioni amministrative per complessivi € 10.000,00 e posti sotto sequestro circa 800 Kg di prodotto ittico, parte del quale è stato poi devoluto in beneficienza dopo il parere di idoneità al consumo della competente ASP di Ragusa e la restante parte avviato a distruzione.

