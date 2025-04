Vinciguerra (FDI): “Amministrazione capace di perdere finanziamento per valorizzare Scoglitti”

“L’azione amministrativa del sindaco si sostanzia in clamorosi flop come la perdita di un finanziamento di circa 30mila euro per promuovere Scoglitti e il suo pescato. Mentre Comuni vicini della provincia come Pozzallo, Ragusa e Santa Croce riescono ad ottenere i fondi regionali Scoglitti rimane ferma al palo e il sindaco non giochi a scaricare la colpa sugli uffici: si assuma le responsabilità di questo fallimento”.

Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra a seguito dell’emissione della graduatoria relativa a un bando regionale per promuovere il consumo dei prodotti ittici, dal plafond di 600mila euro.

“La marineria di Scoglitti è una delle più importanti dell’isola e offre delle vere e proprie eccellenze che debbono essere promosse. La nostra amministrazione aveva intercettato il finanziamento di 690mila euro per il rifacimento della piccola pesca che oggi è un vero e proprio gioiello. Spiace vedere che adesso la nostra Scoglitti – per l’incapacità dell’amministrazione – perda finanziamenti importanti per promuovere il nostro pescato e l’enogastronomia. Dopo le deludenti e spente stagioni estive e le tante promesse mancate arriva un altro “straordinario” risultato da parte di chi non ha alcuna idea sullo sviluppo turistico del nostro territorio. Mentre il sindaco continua a inanellare consulenze inutili e costose si perdono occasioni di crescita”.

