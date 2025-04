Sono 16 le realtà della Sicilia che prendono parte alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri che si terranno in tutto il mondo il 5 e 6 aprile prossimi. In totale sono 143, in 19 regioni italiane, le strutture che hanno aderito all’invito dell’Associazione Nazionale Case della Memoria che, dopo tre edizioni dedicate alle Case museo presenti sul suolo italiano, hanno allargato il loro raggio d’azione. Fino al 4 aprile è possibile prenotare le visite collegandosi al sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l’elenco delle case partecipanti con tutti i dettagli.

L’invito era aperto a tutti: hanno infatti potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri internazionali, non solo quelle facenti parte dell’Associazione. Oltre alle case museo di tutte le tipologie, l’evento coinvolge anche i musei di personalità cioè quelli dedicati a un personaggio specifico o che hanno una collezione che illustra la vita e l’attività artistica di uno o più personaggi illustri in tutti i campi. Ambasciatore d’eccezione, per il terzo anno consecutivo, è Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Museo Ugo Tognazzi a Velletri.

Ecco tutte le case della regione che aderiscono all’iniziativa. A Catania e provincia, Casa Museo Luigi Capuana, con visita guidata animata da letture, e il Circolo di Cultura Luigi Capuana entrambi a Mineo; Casa d’artista Salvatore Incorpora a Linguaglossa, aperto gratuitamente. Nel ragusano, il Castello di Donnafugata aperto con biglietto ridotto e possibilità di partecipare gratuitamente alle visite guidate, il Museo casa natale Salvatore Quasimodo a Modica (ingresso ridotto) e la Casa natia Suor Rosa Roccuzzo a Monterosso Almo (visita guidata). Nel messinese Casa Kitson-Phelps – Casa Cuseni Unesco Intangible Culturale Heritage di Taormina che si potrà visitare accompagnati dal proprietario, Francesco Spadaro, e il Museo “Eikon” di Ficarra visitabile gratuitamente. A Palermo Casa Florio – Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella (ingresso gratuito), Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, dove la visita si divide fra testimonianza e opere d’arte dedicate a Peppino, Casa Museo Raffaello Piraino con la presentazione di “L’airone bianco. Una vita per l’arte”. Sempre a Palermo la Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi (visita guidata e laboratori per bambini) e Casa Museo Thule (ingresso gratuito). Infine l’agrigentino con Casa Giudice Livatino a Canicattì (ingresso gratuito) e Casa Sciascia a Racalmuto, per una visita guidata nei luoghi di Leonardo Sciascia, e la provincia di Siracusa con la Casa Museo Antonino Modica Nicolaci a Noto (ingresso gratuito).

«È un bellissimo segnale quello dato dalle 143 realtà italiane che hanno scelto di aprire le porte per le Giornate internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri – afferma Adriano Rigoli presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. un numero record che dimostra come tutti insieme abbiamo potuto dare voce, e lustro, al nostro Paese nell’ambito di un evento che quest’anno avrà una diffusione internazionale. Porte aperte nelle case museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione, scambio per fare di queste realtà museali portavoce di cultura e dialogo».

«Questa edizione internazionale delle Giornate dedicate alle case museo registra in Italia, per la prima volta, l’adesione di 19 regioni su 20: un traguardo per noi importante – aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria –. È un evento che corre da Nord a Sud, ponendo il nostro Paese al centro di un’iniziativa senza confini che si terrà contemporaneamente in tutto il mondo. Per questo invito tutti a prenotare le visite: c’è la possibilità di visitare siti di solito chiusi al pubblico, partecipare a laboratori per i più piccoli o a eventi dedicati. Dunque torniamo a “riabitare” le case dei Grandi».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria con il patrocinio e la collaborazione dei Comitati Internazionali Icom International, Icom Demhist (Comitato Internazionale per le Case Museo Storiche) e Iclcm (Comitato Internazionale per i Musei Letterari e dei Compositori), Icom Italia e la Rete Europea delle Case Museo dei Personaggi Illustri. L’evento ha inoltre la media partnership di Rai Cultura e TgR Rai e il patrocinio di Anci Toscana. Un risultato che arriva dopo il lungo lavoro portato avanti dall’Associazione Nazionale Case della Memoria, realtà nata in Toscana e oggi presente in 15 regioni italiane, attraverso l’organizzazione di incontri e la messa a punto di protocolli di collaborazione fra realtà omologhe di tutto il mondo, con l’obiettivo di fare rete per promuovere a livello internazionale le case museo.

A seguire, l’elenco delle case aderenti per la Sicilia:

Casa Museo Luigi Capuana – Mineo (CT) Telefono: 0933 983056

Email: museo.capuana@comune.mineo.ct.it

Attività proposte: Visita guidata della Casa Museo animata da letture tratte da opere di Luigi Capuana. Sabato 5 dalle

15.00 alle 19.00; domenica 6 dalle 09.00 alle 13.00

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: Sì – in omaggio Cartolina raffigurante Luigi Capuana

Visita gratuita: Sì

Circolo di Cultura Luigi Capuana – Mineo (CT)

Telefono: 3393927300

Email: circolodicultura.luigicapuana@gmail.com

Attività proposte: Visita guidata e storia del Circolo di Cultura Luigi Capuana

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì

Casa Florio – Palazzina dei Quattro Pizzi all’Arenella – Palermo

Telefono: +39 3913242207 Email: info@casaflorio.org

Attività proposte:

Ingresso gratuito: No

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì

Castello di Donnafugata – Ragusa

Telefono: 0932676500

Email: d.sgarioto@comune.ragusa.it

Attività proposte: Biglietto ridotto per visitare Castello, Parco, Museo del Costume a 4,00 €. Possibilità di partecipazione gratuita alle visite guidate, in lingua italiana, come da seguente dettaglio:

Sabato 5 aprile 2025: h 10.00 | Visita guidata al Castello, a cura di Clorinda Arezzo; h 11.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Nuccio Iacono; h 15.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Clorinda Arezzo.

Domenica 6 aprile 2025: h 10.00 | Visita per famiglie al Castello, a cura di Clorinda Arezzo; h 11.00 | Visita guidata al Parco, a cura di Nuccio Iacono; h 15.00 | Visita per famiglie al Parco, a cura di Clorinda Arezzo.

Ingresso gratuito: No

Ingresso ridotto: Sì – 4 € (Castello, Parco, Museo del Costume)

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì – Possibilità di partecipazione gratuita alle visite guidate, in lingua italiana, come da programma in dettaglio

Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato – Cinisi (PA)

Telefono: 0918666233

Email: casamemoriaimpastato@gmail.com

Attività proposte: La visita di casa memoria è divisa in due parti: l’incontro con un nostro attivista che racconta di Peppino, Felicia e di quello che oggi fa Casa Memoria; la visita della casa dove si trovano numerose opere d’arte dedicate a Peppino (come il Murale “Il filo rosso della memoria” di Pino Manzella) e dove si trovano documenti originali dell’attività politica e culturale svolta da Peppino e dai suoi compagni e le sue poesie.

Ingresso gratuito: Sì – per i gruppi a pagamento

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì – per i gruppi a pagamento

Casa d’artista Salvatore Incorpora – Linguaglossa (CT)

Telefono: 3403552365

Email: egidio.incorpora@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì

Casa Kitson-Phelps, Casa Cuseni Unesco Intangible Culturale Heritage – Taormina (ME)

Telefono: 0942558111

Email: Fondazionecasacuseni@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: Sì – Il Tour della villa viene fatto dal proprietario Francesco Spadaro, inserito nel REIS Sicilia quale Tesoro Umano vivente per la conoscenza della Storia di Casa Cuseni.

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì

Casa Museo Giudice Livatino – Canicattì (AG)

Telefono: 3207962830

Email: casagiudicelivatino@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: No

Ingresso ridotto: Sì

Omaggi e attività specifiche: Sì

Visita gratuita: Sì

Casa Museo Antonino Modica Nicolaci – Noto (SR)

Telefono: 3453693045

Email: casamodicanoto@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: No

Ingresso ridotto: Sì

Omaggi e attività specifiche: Sì

Visita gratuita: Sì

Casa Museo Raffaello Piraino – Palermo

Telefono: 360 818825

Email: casamuseoraffaellopiraino@gmail.com

Attività proposte: Torna con una nuova veste editoriale e la revisione critica dei testi, effettuata dallo stesso autore a circa un ventennio dalla sua prima stesura: L’airone bianco. Una vita per l’arte di Raffello Piraino (pp. 436, Edizioni Ex libris). E quale occasione migliore della sua prima uscita pubblica, che presentarlo a Casa museo Raffaello Piraino in occasione della Giornate delle Case Museo dei Personaggi Illustri italiani? La presentazione avverrà nella splendida cornice del museo privato eletto dall’autore a residenza musealizzata aperta alla città, nel giorno di sabato 5 aprile alle ore 17 per un massimo di venti persone (necessaria prenotazione alla mail casamuseoraffaellopiraino@gmail.com fino ad esaurimento posti). Nei giorni previsti del 5-6 aprile, Casa Museo Raffaello Piraino, aderendo alla prestigiosa iniziativa promossa sull’intero territorio nazionale, applicherà a tutti il biglietto ridotto di 8 euro per gli adulti, 3 euro per gli studenti per le visite guidate che avranno luogo alle ore 11.00 (sab e dom). La contingenza della presentazione sarà per tutti coloro che acquisteranno il libro, l’occasione di potersi fare autografare la propria copia rendendola di fatto, un ricordo unico con uno dei grandi protagonisti della cultura siciliana dell’ultimo secolo. Dialogheranno con l’autore, Francesco Piazza, Danilo Maniscalco e Caterina Greco, già Direttrice del Museo archeologico regionale A. Salinas di Palermo.

Ingresso gratuito: No

Ingresso ridotto: Sì – ingresso ridotto € 8 e € 3 per ragazzi e studenti

Omaggi e attività specifiche: Sì – presentazione libro e segnalibri omaggio

Visita gratuita: Sì – il sabato e la domenica ore 11.00

Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi – Palermo

Telefono: 0916301150

Email: info@centropadrenostro.it

Attività proposte: Visita guidata condotta dai volontari del Centro di Accoglienza Padre Nostro e testimonianza; laboratori per bambini.

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: Sì – depliant, cartoline, libri

Visita gratuita: Sì – dai volontari del Centro Padre Nostro

Museo casa natale Salvatore Quasimodo – Modica (RG)

Telefono: 3385293779

Email: casaquasimodo@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: No – Ridotto €2,00 a persona

Ingresso ridotto: Sì – Omaggio cartolina

Omaggi e attività specifiche: Sì

Visita gratuita: Sì

Casa natia Suor Rosa Roccuzzo – Monterosso Almo (RG)

Telefono: 0932/979412 – 3889885283

Email: concetta.giaquinta@comune.monterossoalmo.rg.it

Attività proposte: visita guidata

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì

Casa Sciascia – Racalmuto (AG)

Telefono: 3425605878

Email: piconesalvatore2105@gmail.com

Attività proposte: L’associazione “Casa Sciascia” propone un pacchetto turistico che prevede la visita guidata nei luoghi di Leonardo Sciascia. Oltre alla casa-museo, la Fondazione Sciascia, il Circolo Unione e il Circolo Zolfatai e Salinai, il teatro Regina Margherita, le chiese con le opere del pittore del Seicento Pietro D’Asaro e altri beni culturali come il castello Chiaramontano.

Ingresso gratuito: Sì – Ai visitatori è richiesto un contributo per la visita e per l’associazione che gestisce la casa-museo

Ingresso ridotto: Sì

Omaggi e attività specifiche: Sì

Visita gratuita: Sì

Museo Eikon – Ficarra (ME)

Telefono: 3408372186

Email: sanrocco88@gmail.com

Attività proposte: Visita a tutto il casolare.

Ingresso gratuito: Si – Sarà visitata prima la Collezione di Icone racchiuse nel Museo.

Ingresso ridotto: No – Poi si accederà al piano di sopra arredato con mobili e quadri dell ‘800

Omaggi e attività specifiche: No – Per ultimo si accederà al piano ultimo dove si trova la preziosa Cappella Bizantina.

Visita gratuita: Sì

Casa Museo Thule – Palermo

Telefono: 3493896419

Email: fondazionethulecultura@gmail.com

Attività proposte:

Ingresso gratuito: Sì

Ingresso ridotto: No

Omaggi e attività specifiche: No

Visita gratuita: Sì – La visita guidata offre il privilegio di un’esperienza esclusiva, con un’attenzione dedicata che solo i piccoli gruppi possono ricevere, permettendo di immergersi a pieno nella bellezza e nella storia della Casa Museo.

Salva