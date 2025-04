“Territorio” plaude e sostiene l’iniziativa del sindaco di Vittoria a tutela della sanità locale

Il Movimento Territorio esprime massima solidarietà e partecipazione all’iniziativa del Sindaco di Comiso, on.le Francesco Aiello per l’iniziativa a tutela della sanità, per difendere il diritto alla salute e denunciare le criticità del sistema sanitario locale.

Un sit-in di protesta, da oggi a venerdì 4 aprile, promosso dall’amministrazione comunale per arginare la crisi della sanità vittoriese che è anche crisi più generale della sanità sul territorio.

Il sit-in, nell’area antistante l’Ospedale Guzzardi di Vittoria, ha visto, già stamattina, un’ampia partecipazione dei cittadini, il Sindaco Aiello, assieme a rappresentanti istituzionali e cittadini, chiede interventi concreti per migliorare i servizi sanitari locali, in nome dell’appello: “La salute è un diritto, non un privilegio!”

Il Movimento Territorio non può che condividere le preoccupazioni del Sindaco Aiello che sono, ormai, quelle di tanta parte dei cittadini del territorio che, ogni giorno, si scontrano con le criticità di un sistema sanitario in crisi costante.

Le colpe sono del governo nazionale, che non stanzia fondi adeguati, anzi trova occasioni per tagli indiscriminati che vanno, quasi sempre, a toccare le fasce più deboli.

Ma le responsabilità del governo regionale sono enormi, da 8 anni assistiamo a politiche sanitarie incentrate solo sui privilegi territoriali e sulle nomine dei Direttori della Aziende Sanitarie e dei Primari, stabilite, spesso su criteri di appartenenza politica e sempre meno con criteri meritocratici e di valutazioni professionali, mentre vengono ignorate le vere problematiche che rendono impraticabile l’accesso ai servizi n anche essenziali.

La carenza del personale medico in alcuni reparti, le notevoli attese nei pronto soccorso, alcune disfunzioni nella sanità territoriale e taluni inconvenienti nel servizio del 118, troppo spesso privo di ambulanze medicalizzate e, talora, anche di personale infermieristico, rendono quanto mai attuale la protesta del Sindaco di Vittoria che, del resto, riscontra nella sua città e nel suo ospedale, molte delle criticità citate.

Il movimento Territorio seguirà la protesta del Sindaco Aiello e si pone, sin da ora, al suo fianco per tutte quelle altre iniziative che eventualmente si vogliano intraprendere a difesa della sanità locale e dei diritti dei cittadini

