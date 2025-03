Terremoto magnitudo 7.7 scuote il Myanmar

Secondo l’United States Geological Survey (USGS), il terremoto si è verificato a 16 chilometri a nord-nordovest di Sagaing, in Myanmar, intorno alle 12:50 ora locale, ma è stato avvertito anche in Bangladesh, India, Thailandia, Laos e Cina. I video postati sui social media mostrano come diversi edifici sia in Myanmar che in Thailandia siano crollati a causa dell’intensità del terremoto, a cui è seguita una forte scossa di assestamento di magnitudo 6.4 circa 12 minuti dopo. Altre immagini sui social mostrano il crollo dell’iconico ponte Ava nella divisione di Mandalay e i soccorritori che aiutano le persone a fuggire dalle case gravemente danneggiate dal sisma.

