Calcio, FC Vittoria, la difesa torna solida: Nicolò Terranova vede la svolta

Cinque giornate, un solo gol subito (e per di più un’autorete): il FC Vittoria sta ritrovando la sua identità sotto la guida di Nicolò Terranova. La squadra, ora più compatta in difesa e convincente nel gioco, sembra aver imboccato la strada giusta.

Il tecnico, subentrato in corso d’opera, sta plasmando la squadra con un’impronta chiara: maggiore equilibrio, solidità e una fase offensiva più organizzata. L’ultima prova contro la Leonzio ha confermato questa crescita, tanto che lo stesso Terranova si è detto soddisfatto del rendimento dei suoi:

“Contro la Leonzio ho visto per la prima volta una squadra con un ottimo palleggio e qualità di gioco, senza subire troppo gli avversari. La fase offensiva è migliorata, ma dobbiamo restare sempre sul pezzo. Questo è un campionato che si deciderà probabilmente all’ultima giornata e non possiamo permetterci cali di tensione. Devono essere gli avversari a sbagliare, non noi. Contro la Jonica servirà lo stesso atteggiamento”.

Il tecnico ha poi voluto ringraziare la società per il supporto ricevuto: “Ringrazio la società, che mi sta mettendo nelle condizioni di lavorare con la massima professionalità, accogliendo tutte le mie richieste. È fondamentale avere alle spalle una dirigenza che crede nel progetto e ci permette di lavorare con serenità”.

La squadra, dunque, si prepara alla prossima sfida con rinnovata fiducia. Il lavoro di Terranova sta già dando i primi frutti, ma il tecnico non si accontenta: “Ci sono ancora aspetti da perfezionare, sia in difesa che in attacco. Dobbiamo continuare a migliorarci in entrambe le fasi per essere competitivi fino alla fine”.

Domenica, contro la Jonica, il Vittoria cercherà di confermare i segnali positivi. La strada è ancora lunga, ma la squadra sembra aver trovato la giusta rotta.

Salva