Al via incontri informativi volti ad ampliare le competenze digitali del territorio del Gal Valli del Golfo

Un nuovo servizio per avvicinare i cittadini al digitale.

Il GAL Valli del Golfo, nell’ambito del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” Dipartimento Formazione – Regione Sicilia, inquadrato nella misura nazionale 1.7.2 del PNRR , di cui lo stesso GAL risulta soggetto sub attuatore, promuove un ciclo di eventi territoriali durante i quali verranno illustrate le opportunità offerte dai punti di facilitazione digitale, uno spazio dove i cittadini potranno ricevere assistenza per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, migliorare le proprie competenze digitali e utilizzare al meglio le nuove tecnologie. L’invito è aperto a tutti (studenti, lavoratori, casalinghe, pensionati), con particolare attenzione a chi ha meno familiarità con il digitale, affinché nessuno resti escluso dalle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica.

L’obiettivo del progetto, portato avanti con la collaborazione attiva dell’amministrazione regionale e dei Comuni del GAL, è quello di aiutare i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale e li guiderà nella verifica dei fabbisogni individuali di competenza. Il compito dei facilitatori sarà quello di avviare percorsi educativi, nei quali la centralità è posta sulla persona e sulla sua rete di relazioni, attitudini nei confronti del digitale e strumenti in uso.

Sono 19 i punti di facilitazione digitali dislocati sul territorio del GAL, ed in particolare 7 su Vittoria, 5 su Comiso, 3 su Acate e 4 su Gela, nei quali viene offerto il nuovo servizio gratuito da parte degli oltre 40 facilitatori digitali contrattualizzati dal GAL, dedicato ai cittadini, e che ne favorirà la conoscenza degli strumenti offerti dalle piattaforme e dai sistemi digitali e l’accesso ai servizi online presso gli sportelli aperti nelle diverse sedi. Il supporto e l’assistenza saranno rivolti principalmente ai cittadini con limitata familiarità nell’uso di dispositivi e strumenti digitali.

Gli incontri per presentare le opportunità offerte dal GAL Valli del Golfo, ai quali è chiamata a partecipare tutta la popolazione interessata, saranno realizzati secondo il seguente calendario:

VITTORIA: 26 Marzo 2025 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso “SALA DELLE CAPRIATE” – Via P. Umberto, 89.

ACATE: 27 Marzo 2025 dalle ore 18,00 alle ore 20,00 presso la Biblioteca Civica Enzo Maganuco, Largo Chamby, 97011 Acate (RG).

COMISO: 28 Marzo 2025 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso “L’AUDITORIUM CARLO PACE – FOYER TEATRO NASELLI” -Piazza San Biagio.

GELA: Pinacoteca Comunale, 31 Marzo 2025 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

