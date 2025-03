Ispica. “Finalmente anche San Giuseppe ha la sua Piazza”

L’occasione dell’avvio dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe è coinciso con la consegna alla città della Piazza oggetto dei lavori di rifunzionalizzazione e di abbellimento dell’area attigua alla stessa Chiesa di San Giuseppe ad Ispica.

Da decenni la stessa Parrocchia e tutto il quartiere, il più popoloso della Città ed in piena espansione, reclamavano una Piazza e un luogo di ritrovo ed aggregazione.

“Oggi possiamo dire – affermano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore al PNRR Massimo Dibenedetto – che anche San Giuseppe ha la sua piazza”

“quello di oggi – dichiara l’Assessore Massimo Dibenedetto – è il taglio del primo nastro che sancisce il completamento di uno dei tanti lavori avviati con i fondi del PNRR. Stare appresso alla burocrazia e alle rigide prescrizioni del PNRR è stato difficile e impegnativo. Però, grazie al gioco di squadra tra Ufficio Lavori Pubblici, Ditta appaltatrice, Direttore dei Lavori, RUP e Amministrazione tutta, questo ulteriore tassello di quel quadro che farà di Ispica una Città ancora più bella, sicura ed accogliente, è stato posizionato.”

“il momento del taglio del nastro e la benedizione della nuova Piazza – conclude il Sindaco Innocenzo Leontini – è stato utile a registrare con piacere l’apprezzamento dei cittadini e parrocchiani per i lavori eseguiti, ma è stato anche l’occasione per informare i cittadini del nostro lavoro per una città più sicura grazie ad una migliore illuminazione e alla presenza della videosorveglianza anche in questo nuovo luogo di aggregazione.

