Monterosso Almo. Seminario sul tema “Prevenire la Violenza di Genere”

Il Comune di Monterosso Almo ospiterà il prossimo 18 marzo un importante evento dedicato alla prevenzione della violenza di genere. La manifestazione si svolgerà con inizio alle ore 18 presso il Centro Giovanile, Sala Falcone-Borsellino, e mira a sensibilizzare tutta la comunità su un tema cruciale attraverso l’intervento di esperti e delle istituzioni.

L’evento si aprirà con l’introduzione di Pina Carnibella, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Monterosso Almo, che darà il benvenuto ai partecipanti. Seguiranno i saluti ufficiali di Salvatore Pagano, Sindaco di Monterosso Almo, Concetta Giaquinta, Vice Sindaco, Innocenzo Mascali, Parroco di Monterosso Almo e Claudia Terranova, Preside della scuola locale.

Il seminario prevede una serie di interventi da parte di relatori molto qualificati, che affronteranno le sfide educative e sociali legate alla violenza di genere. Nello Dell’Agli, Psicoterapeuta Familiare, parlerà delle “Sfide educative della famiglia”, esplorando come l’ambiente familiare possa influenzare la prevenzione della violenza di genere. Daniela Mercante, Dirigente dell’Ufficio Scolastico, analizzerà “Le sfide educative della scuola”, sottolineando il ruolo fondamentale dell’educazione scolastica nella sensibilizzazione contro la violenza. Tonino Solarino, Psicoterapeuta, affronterà il tema “Promuovere salute sessuale”, con focus sull’importanza della consapevolezza e del rispetto nelle relazioni interpersonali. Elvira Adamo, Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, discuterà di “Pregiudizi e stereotipi di genere”, mettendo in luce come gli stereotipi alimentino comportamenti violenti e discriminatori. Catia Pasta, Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, concluderà con “Educazione di genere nella prima infanzia”, evidenziando l’importanza di educare fin dai primi anni di vita al rispetto e alla parità di genere.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per la comunità del borgo Monterosso per riflettere su come prevenire la violenza di genere attraverso l’educazione, la cultura e il dialogo. I relatori infatti offriranno strumenti e conoscenze utili per genitori, insegnanti, giovani e cittadini, rafforzando il messaggio che la prevenzione parte dalla consapevolezza e dall’impegno collettivo.

