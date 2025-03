Modica Calcio a Leonforte per mantenere la vetta

Tutto pronto per la trasferta di Leonforte del Modica Calcio che torna in campo alla ricerca della vittoria in una delle cinque finali che accompagneranno capitan Palmisano e compagni fino alla fine della stagione.

Settimana ad alti ritmi per la formazione di Ferrara che ha dimostrato di star bene sulle gambe e di avere forza e atletismo da vendere, la gestione della gara passa, dunque, tutta dalle energie mentali e dall’approccio alla gara contro una Leonfortese che negli ultimi cinque turni non ha mai perso con risultati importanti raccolti su campi difficili.

Campionato, dunque, che si appresta ad essere uno dei più combattuti degli ultimi anni, con i rossoblù in testa a pari punti con il Milazzo e con una serie di gare tutte da giocare per raggiungere i propri obiettivi.

Mancheranno tra i convocati alla sfida Incatasciato e Mollica per alcuni acciacchi fisici per il resto, ecco la lista dei convocati per Leonfortese – Modica di Domenica 16 Marzo ore 15:00:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cappello, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Neto, Cacciola, Francofonte, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Alecci, Arquin, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

