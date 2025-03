In corso i lavori di consolidamento del fronte roccioso di contrada Cappellaris a Vittoria

Sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, nel cantiere in cui sono in corso i lavori di consolidamento del fronte roccioso all’altezza del curvone di contrada Cappellaris, in prossimità del cimitero cittadino. “Le attività pianificate – afferma l’assessore Nicastro – stanno rispettando il cronoprogramma. E’ un cantiere abbastanza complesso alla luce della delicatezza degli interventi da effettuare. E, però, quando i lavori saranno completati, andremo a risolvere tutta una serie di problematiche, sul fronte idrogeologico, che si portavano avanti da anni”. L’obiettivo è stato centrato attraverso i fondi ministeriali del dipartimento Affari interni e territoriali già ottenuti nel 2021 dall’attuale giunta municipale. Le risorse economiche disponibili ammontano a 997mila euro. “Il progetto – chiarisce Nicastro – prevede, lo ricordo ancora una volta, la pulizia dell’area dagli arbusti, la preparazione dell’intero piano di posa e anche l’installazione della rete dei paramassi oltre alla pulizia delle rocce. Avremo anche la posa a tergo del muro già esistente per definire la condotta delle caditoie a canaletta per la raccolta e l’allontanamento delle acque meteoriche. Effettueremo degli interventi anche a protezione dell’erosione del canale naturale oltre a una sorta di risagomatura della porzione fessurata e pericolante del fronte roccioso. La rete metallica che sarà ancorata al terreno sarà posta lungo tutto il perimetro in modo da poter attenuare l’erosione del terreno oppure evitare situazioni di pericolo coi distacchi delle rocce. Ci si occuperà, altresì, della pulizia del canale di scolo che già esiste oltre al ripristino della condotta che scarica l’acqua a valle. Questo il tenore delle azioni che, sotto la sapiente guida del sindaco Francesco Aiello, sono state definite. Puntando, naturalmente, alla mitigazione del rischio idrogeologico con il consolidamento dei fronti rocciosi della zona circostante la Valle dell’Ippari. La tutela dei cittadini diventa, dunque, una priorità per questa amministrazione. La ditta aggiudicataria sta procedendo in maniera spedita e speriamo che possano essere rispettati i tempi di consegna. In ogni caso, monitoriamo con attenzione e interverremo se e quando sarà il caso a supporto della collettività”.

Salva