Voci e Sembianze”: il nuovo libro di Maria Galluzzo con copertina di Guido Cicero

Un’opera del pittore modicano Guido Cicero per la copertina dell’ultimo libro di Maria Galluzzo, poetessa e scrittrice di talento, intitolato “Voci e Sembianze”. Un’opera che si arricchisce di un ulteriore elemento di pregio: la copertina, che vede protagonista il dipinto “Presenze” , realizzato da Cicero nel 2019 con tecnica acrilica su tela (150×50 cm).

“Voci e Sembianze” promette di essere un viaggio emozionante attraverso le parole dell’autrice, un’esplorazione profonda dell’animo umano e delle sue molteplici sfaccettature. L’opera di Maria Galluzzo si distingue per la sua capacità di toccare le corde più intime del lettore, trasportandolo in un mondo di suggestioni e riflessioni.

“La scelta del dipinto “Presenze” come copertina del libro non è casuale. L’opera, con la sua forza espressiva e il suo impatto visivo, si sposa perfettamente con l’atmosfera e i temi trattati in “Voci e Sembianze”. Un connubio tra parola e immagine che rende l’opera un vero e proprio gioiello artistico – spiega la scrittrice.

Maria Galluzzo, autrice già apprezzata per le sue precedenti pubblicazioni, conferma con “Voci e Sembianze” il suo talento e la sua sensibilità. Un’opera che non mancherà di conquistare il cuore dei lettori e di lasciare un segno indelebile nel panorama letterario.