Il Modica perde il big match d’Eccellenza. Il Milazzo lo aggancia in vetta

Il Modica perde il big match col Milazzo che, grazie al suo bomber La Spada, coglie il successo ed aggancia i rossoblù al vertice della classifica. Un Modica spuntato recrimina per due traverse colpite nella ripresa ma deve la sconfitta ai suoi errori, in particolare. Primo tempo finito senza reti, anche se al 7′ Trimboli scheggia la traversa con un tiro al volo. Al 21′ ci prova Idoyaga ma il suo tiro lambisce il palo. La svolta al 55′ quando l’arbitro assegna un dubbio calcio di rigore, trasformato da La Spada. Il Modica non reagisce e gli ospiti cominciano la stucchevole serie di perdite di tempo per presunti crampi alle gambe. Al 64′, per0, ancora La Spada ci prova con una spettacolare rovesciata che Pontet in volo mette in corner. All’83’ Arquin (pessima la sua prestazione) colpisce la traversa mentre 1′ Idoyaga cade in area ma per l’arbitro non c’è fallo. La seconda traversa rossoblù la colpisce il portiere Pontet con una punizione da centrocampo, poi nei 9′ di recupero solo inutile arrembaggio.

Prima della partita è stato osservato 1′ di raccoglimento in memoria di Peppe Giurdanella, il tifoso deceduto sabato scorso in un incidente stradale mentre si recava a Palazzolo Acreide per seguire il Modica. Presenti il padre, la moglie e le due figliolette (foto).

RISULTATI

Misterbianco – Leonfortese 1 – 2

Jonica – Rosmarino 0 – 0

Leonzio – Mazzarrone 3 – 1

Modica – Milazzo 0 – 1

Nebros – Palazzolo 2 – 1

Real Siracusa – Avola 1 – 2

Vittoria – Gioiosa 3 – 0

CLASSIFICA

Modica e Milazzo 53

Vittoria 50

Avola 49

Nebros 47

Leonzio 34

Imesi e Palazzolo 32

Leonfortese 31

Gioiosa e Jonica 30

Rosmarino 28

Aci S.Antonio 25

Mazzarrone 21

Real Siracusa 17

Misterbianco 6

Salva