Ragusa. Contributo di solidarietà per famiglie in disagio economico

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa informa che la Regione Sicilia ha istituito un contributo di solidarietà una tantum fino a € 5000 per nuclei familiari in condizioni di disagio economico. I beneficiari del contributo saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psicofisico, in base ad intese tra la Regione siciliana ed i Comuni di residenza.

I richiedenti aventi diritto potranno presentare istanza entro alle ore 17 del 15 aprile 2025, accendendo alla piattaforma https://incentivisicilia.irfis.it mediante SPID o Carta nazionale dei Servizi CNS.

I requisiti richiesti sono:

– ISEE in corso di validità inferiore a € 5000;

– residenza in Sicilia da almeno 5 anni;

– ciascun componente del nucleo familiare non deve essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione e non essere stati condannati con sentenza definitiva. per uno dei reati di cui agli artt. 416 bis e 640 bis del codice penale.

Nel caso di grave situazione di disagio non compresa in una delle seguenti tipologie già previste nella istanza:

– nuclei familiari mono-genitoriali con almeno un figlio minore convivente;

– ragazza madre;

– vedovo/a con figlio/i;

– donna o componente del nucleo familiare vittima di violenza ad opera di soggetti diversi dai componenti del medesimo nucleo;

i richiedenti potranno chiedere il rilascio di certificazione dal competente ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza che valuterà la richiesta per tramite del proprio Servizio Sociale Professionale.

Le istanze non vanno presentate presso il Comune di residenza ma esclusivamente secondo la modalità predetta o ci si può avvalere dei CAF presenti nel territorio comunale.

Ogni nucleo familiare potrà presentare una ed una sola istanza.

La versione integrale del bando è reperibile al link:

https://www.comune.ragusa.it/it/news/contributo-di-solidarieta-una-tantum-di-cui-alla-legge-regionale-18-novembre-2024-art-28-comma-1-modificato-dall-art-45-della-legge-regionale-30-gennaio-2025-n-3-ddg-n-274-del-7-febbraio-2025

