Aliquote IMU, Calabrese(PD Ragusa): “Iacono vicino alle idee della Meloni”

“L’assessore Iacono ha perso un’occasione per tacere, dimostrando la sua vicinanza alle idee della Meloni e della destra”. Così Peppe Calabrese, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, replica alle dichiarazioni dell’assessore al Bilancio e Tributi, Giovanni Iacono, sulla questione dell’adeguamento delle aliquote IMU che ha uniformato tutte le categorie catastali D.

Calabrese contesta la scelta dell’amministrazione perché, spiega, “agevola fiscalmente banche e cliniche private con una riduzione delle tasse calcolabile complessivamente in 70mila euro, a discapito dei cittadini, perché a pagare saranno i comuni mortali che non possono aumentarsi lo stipendio del 100%. Denunciamo con forza questa politica di destra che favorisce il profitto a scapito del bene comune – dichiara ancora l’esponente del PD – e per noi la norma applicata è una schifezza, così come l’incapacità dell’amministrazione a indignarsi davanti a questa ingiustizia e di trovare soluzioni per far pagare di più chi lucra e ha i miliardi e meno i cittadini”.

Calabrese ribadisce la contrarietà del PD “a sostenere banche e cliniche private, piuttosto bisogna investire nella sanità pubblica a difesa del cittadino. Siamo per una politica che metta al centro i bisogni delle persone, non gli interessi delle lobby”, conclude.

