Monterosso. Paolo Scollo nuovo Rettore dell’Università Kore di Enna

Il monterossano professore Paolo Scollo è stato nominato nuovo rettore dell’Università Kore di Enna, succedendo al neurochirurgo Francesco Tomasello, il cui mandato è giunto al termine dopo due anni. L’annuncio è stato dato dall’ateneo, che ha precisato che il cambiamento è avvenuto alla naturale scadenza degli organi accademici. La scelta del nuovo rettore è stata presa all’unanimità dal consiglio dei garanti, il massimo organo rappresentativo della comunità accademica Kore, su proposta del presidente Cataldo Salerno. Paolo Scollo, ordinario di Ginecologia, è una figura di spicco nella comunità scientifica internazionale, noto per aver effettuato in Italia il primo trapianto di utero, da cui è nata una bambina. Durante la riunione, il presidente Salerno ha anche rinnovato la fiducia a Giuseppe Calabrese, direttore generale della Banca di credito cooperativo di Regalbuto, che ricoprirà il ruolo di vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell’ateneo. Alla seduta pubblica del Consiglio dei garanti ha partecipato anche l’ex rettore Giovanni Puglisi, che ha accompagnato Scollo nei suoi primi passi accademici. Il presidente Salerno ha sottolineato come questa elezione rappresenti una novità storica: per la prima volta, un docente dell’ateneo viene eletto rettore, e ciò avviene nel ventesimo anno accademico dell’Università Kore.

Salva