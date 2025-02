Aggressione al Sert di Pozzallo: operaio condannato a un anno. Rubò metadone

Un operaio di 47 anni di Pozzallo è stato condannato a un anno di reclusione per aver rubato 27 flaconi di metadone dal Sert (Servizio per le Tossicodipendenze) dove era in cura. L’uomo, tossicodipendente, era stato arrestato dai carabinieri di Modica lo scorso anno per aver aggredito un operatore sanitario e sottratto i flaconi di metadone.

Il 20 aprile dello scorso anno, l’uomo si era recato al Sert per ricevere la sua dose di metadone. Dopo averla assunta, aveva insistito per ottenere ulteriori flaconi, ma il personale sanitario si era rifiutato. A quel punto, l’uomo aveva dato in escandescenza, aggredendo un operatore dell’ufficio e riuscendo a rubare 27 flaconi di metadone prima di darsi alla fuga.

I carabinieri avevano rintracciato l’uomo nella sua abitazione, recuperando l’intera refurtiva. Dopo la convalida dell’arresto, era stato disposto l’obbligo di dimora nel Comune di Pozzallo.

Nel corso del processo, l’avvocato difensore, Massimo Garofalo, ha chiesto il rito abbreviato. Il pubblico ministero ha formulato la richiesta di condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione, mentre la difesa ha chiesto la riqualificazione del reato di rapina in furto aggravato.

Il giudice Andrea Reale ha accolto la richiesta della difesa, riqualificando il reato e condannando l’imputato a un anno di reclusione. La difesa ha annunciato che presenterà appello.

