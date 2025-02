Grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato individuato e denunciato dai carabinieri l’autore dell’atto vandalico alla Resistenza in piazza Unità d’Italia a Ispica. A comunicarlo è stato il Sindaco, Innocenzo Leontini che ha voluto ringraziare “Giancarlo Burgio per essersi messo a disposizione per il ripristino del monumento. Un doveroso grazie – ha detto Leontini – ai Carabinieri e ai vigili urbani per avere individuato in tempi rapidi l’autore dell’atto vandalico.

