Misericordia di Modica: al via la campagna di arruolamento per il volontariato di Protezione Civile

La Misericordia di Modica, da sempre attiva nel sostegno alla comunità, ricorda che tra i suoi numerosi scopi statutari rientra anche la Protezione Civile, per la quale è regolarmente iscritta ai Dipartimenti Nazionale e Regionale.

In quest’ottica di promozione del volontariato di Protezione Civile, in vista di eventi che possano interessare la popolazione in tutte le stagioni dell’anno, la Misericordia di Modica lancia una campagna di arruolamento per tutti coloro che fossero interessati a farne parte.

Diventare volontario della Protezione Civile significa scegliere di mettere le proprie energie al servizio degli altri, contribuendo a prevenire e gestire le emergenze che possono colpire il nostro territorio. Un impegno concreto, che permette di acquisire competenze specifiche e di vivere un’esperienza di grande valore umano e professionale.

Per avere maggiori informazioni e per presentare la propria candidatura, è possibile contattare la Misericordia di Modica attraverso i seguenti canali:

Email: misericordiamodica@gmail.com

misericordiamodica@gmail.com Sito web: www.misericordia.it

I responsabili della Misericordia saranno lieti di rispondere a tutte le domande e di fornire il supporto necessario per intraprendere questo percorso di volontariato.

Entrare a far parte della Protezione Civile della Misericordia di Modica rappresenta un’opportunità unica per crescere come persona e come cittadino, imparando a gestire le situazioni di emergenza e a lavorare in squadra per il bene della comunità. Un’esperienza che può fare la differenza nella vita di chi la compie e in quella di chi riceve aiuto.

Salva