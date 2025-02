Parto d’urgenza all’ospedale di Vittoria: neonato nasce in auto davanti al nosocomio

Nel pomeriggio di oggi, una donna ha dato alla luce il suo terzo figlio mentre si trovava in auto con il marito, diretta al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

La coppia, residente in un comune limitrofo, si stava recando in ospedale quando la donna ha iniziato ad avvertire le prime contrazioni. Durante il tragitto, le contrazioni sono diventate sempre più intense, tanto da costringere il marito a fermarsi per consentire alla moglie di partorire.

Fortunatamente, un infermiere dell’ospedale, accortosi delle difficoltà della coppia, è immediatamente intervenuto. Dopo aver valutato la situazione, ha aiutato la donna a partorire in auto, tranquillizzandola e fornendole assistenza.

Una volta nato il bambino, l’infermiere ha provveduto a trasportare madre e neonato all’interno dell’ospedale, dove sono stati presi in carico dal personale medico. Entrambi godono di ottima salute.