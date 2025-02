L’Avimecc Volley Modica a Castellana Grotte per “blindare” il quinto posto

Ultimo giorno di allenamenti al “PalaRizza”, oggi per l’Avimecc Modica che domani mattina partirà alla volta di Castellana Grotte, dove domenica pomeriggio alle 16 sarà ospite della BCC Tecbus.

Un match impegnativo contro una delle migliori squadre del girone Blu di serie A3 di pallavolo, che per via di tante vicissitudini è in lotta per evitare i play out, ma con l’attuale classifica che la vede occupare la terzultima posizione con chances concrete di entrare nella griglia di partenza degli spareggi promozione.

Ai biancoazurri di coach Distefano, che con la vittoria ottenuta domenica scorsa su Sabaudia hanno conquistato matematicamente i play off, dunque, al “PalaGrotte” servirà una prova di spessore per cercare di portare a casa punti utili a consolidare la posizione in classifica.

“Dopo le due prestazioni convincenti con Campobasso e Sabaudia – spiega Enzo Distefano – e le conseguenti vittorie piene che ci hanno rilanciato nella parte alta della classifica, domenica andremo a far visita a una delle squadre che alla vigilia era candidata a fare bene, ma che purtroppo per loro, per gli infortuni accusati da due dei migliori atleti della rosa si ritrovano a lottare per evitare i play out. Sarà un Castellana diverso rispetto a quello che abbiamo battuto al tie break nella gara di andata, perchè hanno recuperato tutti gli infortunati e saranno sicuramente motivati perchè hanno la possibilità di agganciare la zona play off. Sappiamo che avremo di fronte una squadra rigenerata che – continua – dopo i rientri di Zornetta e Iervolino ha ritrovato fiducia. Fare punti al “PalaGrotte”, dunque, non sarà impresa facile. Nonostante le difficoltà che sappiamo di dover incontrare – sottolinea Distefano – siamo molto motivati e concentrati e soprattutto contenti di aver riacquistato una buona forma fisica e un gioco che, grazie alla sapiente regia di un rigenerato Pedro Putini ci sta facendo raccogliere anche buoni risultati. Da parte dei ragazzi mi aspetto lo stesso approccio avuto nelle partite con Campobasso e Sabaudia, perchè solo con il giusto atteggiamento sin dalla prima battuta potremo cercare di fare punti in uno dei campi più difficili del girone. Anche noi – conclude il tecnico dell’Aviemcc Modica – abbiamo delle grandi qualità tecniche e quindi mi affido alle giocate dei miei atleti, perchè possono essere risolutive in qualsiasi momento della partita”.

Nella sfida casalinga con Campobasso ha fatto il suo esordio in serie A3 Davide Tomasi che ci racconta come lo ha vissuto e come il gruppo si prepara alla difficile trasferta in Puglia.

“Esordire in serie A3 davanti ai nostri tifosi – spiega Davide Tomasi – è stata una sensazione bellissima, ho pagato volentieri pegno in settimana con la rasatura dei capelli come è usanza nel nostro gruppo, ma è stata una soddisfazione unica a livello personale. Faccio parte di un gruppo bellissimo e affiatato, dove mi sono trovato subito bene fin dal primo allenamento. Il mio sogno – continua – è quello di continuare a migliorare e andare il più avanti possibile, so che ci vuole tanto impegno, ma io ce la metterò tutta. Domenica andremo a Castellana con la stessa concentrazione e la stessa determinazione avuta nelle due gara casalinghe con Campobasso e Sabaudia, perchè – conclude Tomasi – sappiamo che Castellana è una buona squadra che ha grandi motivazioni perchè nonostante la loro posizione in classifica che credo sia bugiarda, hanno ancora la possibilità di entrare nei play off, quindi non dovremo assolutamente sottovalutarli e dovremo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo”.

