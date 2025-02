Concorsi Libero Consorzio ibleo. Federazione Pd presenterà ordine del giorno

La Federazione provinciale del Partito Democratico rende noto che, tramite i propri gruppi consiliari presenti nei Consigli comunali dei 12 Comuni della provincia di Ragusa, presenterà un ordine del giorno per chiedere la convocazione di sedute urgenti dei civici consessi per dibattere dei concorsi avviati al Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa e chiederne la sospensione immediata.

“Alla luce della indizione delle elezioni di secondo livello per il 27 aprile 2025 – dichiarano dalla segreteria Provinciale del PD – nelle quali hanno diritto di voto gli organi elettivi comunali in carica, riteniamo che i Consiglieri comunali debbano poter intervenire su quanto sta accadendo e riflettere sui rilievi in merito alla trasparenza, la partecipazione e la opportunità di bandire concorsi pubblici in enti che tra poco più di due mesi vedranno finalmente l’insediamento di organi politici democraticamente eletti dopo anni di vacatio”.

Salva