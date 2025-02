Basket. Virtus Ragusa, a Crema in palio una fetta di salvezza

La trasferta di Crema di sabato sera (ore 21), valida per l’ottava giornata di ritorno della Serie B Old Wild West, è il primo di un ciclo di appuntamenti fondamentali in chiave salvezza. La Virtus, che ci arriva con tre sconfitte sul groppone, recupera Kosic e Simon, entrambi arruolabili dopo i rispettivi problemi fisici (nel caso del nigeriano l’assenza si è prolungata per oltre un mese). La Virtus Ragusa di basket ha bisogno di recuperare certezze dopo i blackout esterni con Treviglio e Lumezzane, Crema è reduce da una vittoria importantissima contro Omegna e spera di tirarsi fuori dalla zona playout: al momento occupa la diciassettesima posizione, con 16 punti (8 vinte e 18 perse).

Dall’arrivo dell’ex Giancarlo Sacco – che sedette per la prima volta in panchina proprio nel match d’andata, vinto da Ragusa per 79-77 – il livello della squadra è migliorato, anche se i cremaschi sono reduci da un record di 1-3 nelle ultime quattro giornate. Contro Omegna sono risultati decisivi i 23 punti di Federico Pirani, che viaggia a 12,3 di media (con 8 rimbalzi a sera) e il canestro di Riccardo Murri (miglior realizzatore per la Logiman: 13,6 punti a partita). L’innesto di Dincic ha dato maggiore profondità al roster, che può puntare anche su Leonardo Valesin e sullo sloveno Nejc Zupan.

La Virtus deve fare la corsa sul penultimo posto, occupato attualmente da Saronno (a due lunghezze). Coach Lia Valerio non vede alternativa alla battaglia: “Questa è la prima di una serie di partite importantissime. Forse vale un po’ di più ed è un fatto che dobbiamo apprezzare. Mi aspetto una gara con tanti errori, carica di tensione, ma proprio per questo dovremo trovare la forza di fare le cose che non vanno nelle statistiche: un tagliafuori, un close out. Dobbiamo lasciare l’anima sul campo e avere la forza di farlo per 40’. Queste gare, con l’avvicinarsi del finale di stagione, valgono un po’ di più, ma è il bello della competizione. Dobbiamo andare a Crema col sangue negli occhi e giocarcela”. La sfida fra Logiman Crema e Virtus Ragusa si disputa sabato alle 21 al PalaCremonesi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming (per gli abbonati) sul sito e sull’app LNP PASS. Arbitri dell’incontro Scarfò di Palmi e Riggio di Siderno.

Virtus Ragusa comunica, inoltre, che la partita contro la Moncada Energy Agrigento, originariamente prevista per mercoledì 19 febbraio, è stata posticipata a mercoledì 12 marzo, con inizio alle 20.30, al PalaPadua. La decisione della Lega Nazionale Pallacanestro fa seguito alla convocazione ricevuta dal tesserato Ugo Simon da parte della nazionale nigeriana per le gare di qualificazione ad AfroBasket 2025, che si terranno a Tripoli (Libia) nella settimana dal 17 al 25 febbraio.

