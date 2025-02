A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea ad Est del vulcano (settori A3 e A3 bis) fino alle ore 19 ora locale. Non è prevista, al momento, nessuna restrizione al numero dei movimenti da e per l’aeroporto di Catania.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

