Modica/Gela. Versi di Luce ospite alla BIT di Milano 2025

Il Festival Internazionale di Cinemapoesia Versi di Luce sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, dal 9 all’11 febbraio 2025, insieme agli altri soci del Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia (FCS), grazie all’invito dell’Assessorato Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana.

Il Coordinamento FCS, che riunisce 29 tra i più importanti eventi cinematografici della Sicilia, rappresenta un esempio significativo di promozione culturale e turistica del territorio. Tra questi, Versi di Luce, giunto alla sua diciassettesima edizione e ospitato nelle città di Modica e Gela, si distingue per il suo originale connubio tra cinema e poesia.

Lunedì 10 febbraio alle ore 14, presso lo stand della Regione Sicilia, si terrà l’incontro dal titolo “I festival cinematografici del Coordinamento in Sicilia: cultura, turismo e destagionalizzazione”, insieme agli altri direttori artistici del Coordinamento FCS, all’Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, Elvira Amata, e al Presidente del Coordinamento FCS, Cateno Piazza. Durante l’incontro verrà presentato il calendario ufficiale della stagione dei festival cinematografici siciliani 2025 e il relativo spot promozionale di FCS.

Per celebrare questa importante occasione, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica ha realizzato una speciale barretta dedicata al claim scelto dal Coordinamento: “150 giorni di cinema in Sicilia”, sottolineando il legame tra cultura e territorio, attraverso un’eccellenza gastronomica conosciuta in tutto il mondo.

«Essere presenti alla BIT di Milano è per noi una straordinaria opportunità per raccontare il nostro progetto culturale a un pubblico più ampio – sottolinea Tiziana Spadaro, direttrice del Festival Versi di Luce. – Versi di Luce non è solo un appuntamento culturale, ma un’esperienza che valorizza il territorio, contribuendo allo sviluppo del turismo culturale e alla promozione delle bellezze di Modica e Gela, attraverso il dialogo tra cinema, poesia e storia locale».

L’Assessore Elvira Amata ha dichiarato: «Condividere alla Borsa Internazionale del Turismo la presenza del Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia rappresenta un’ulteriore occasione di promozione integrata dell’offerta turistica e culturale. I festival siciliani costituiscono appuntamenti attesi, capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e contribuire alla destagionalizzazione del turismo».

