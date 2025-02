Acate, il sindaco Fidone: “Approvato nei termini il bilancio di previsione”

E’ stato approvato dalla giunta comunale di Acate il bilancio di previsione 2025-2027. A darne notizia è il primo cittadino Gianfranco Fidone che commenta: “Abbiamo approvato il bilancio di previsione nei termini ed è un risultato straordinariamente importante perché ci conferisce il proseguimento di una programmazione seria e mirata al risanamento”.

“L’approvazione del bilancio nei termini non accadeva ad Acate da almeno 25 anni. Aver introdotto questa pratica amministrativa virtuosa vuol dire aver avviato un iter di vera e propria ricostruzione del Comune e dei suoi conti. Il bilancio, infatti, è volto a riportare l’ente in una situazione serena e passerà al vaglio dei revisori e poi del consiglio comunale”.

“Di certo la situazione ereditata ci impone prudenza e l’agire come un buon padre di famiglia è la nostra stella polare. Dovremo affrontare sacrifici come comunità ma ciò ci permetterà di guardare al futuro con maggiore serenità. Approvare il bilancio vuol dire poter amministrazione in maniera efficiente ed efficace e sopratutto ci consentirà di ricevere i trasferimenti statali”, conclude Fidone.

