Come aumentare l’efficienza energetica domestica: consigli e suggerimenti utili

L’efficienza energetica è un concetto sempre più importante, e riguarda la capacità di un edificio di utilizzare l’energia in modo ottimale, riducendo i consumi ed evitando gli sprechi delle risorse.

Nello specifico, un edificio è energeticamente efficiente quando adotta tecnologie avanzate e soluzioni progettuali volte a minimizzare il consumo di energia per le sue attività quotidiane. Ci sono, quindi, delle strategie specifiche che possono essere messe in atto per migliorare l’efficienza energetica di un edificio, come quelle indicate di seguito.

Utilizzare dei sistemi oscuranti

Un consiglio importante per migliorare l’efficienza energetica in un’abitazione è installare dei sistemi oscuranti, ad esempio delle veneziane interne per un controllo della luce impeccabile.

Questi sistemi, infatti, permettono di regolare la quantità di luce naturale che entra negli ambienti, riducendo la necessità di illuminazione artificiale e migliorando il comfort termico. Inoltre, contribuiscono a limitare la dispersione di calore in inverno e a mantenere gli ambienti freschi in estate, riducendo il carico sugli impianti di riscaldamento e raffrescamento.

I benefici, tuttavia, non si limitano all’efficienza energetica: gli oscuranti favoriscono anche la vivibilità degli ambienti, creando un’atmosfera confortevole e rilassante, mantenendo la privacy, e regolando la luce naturale secondo le esigenze personali.

Posare il cappotto termico

Una delle principali cause della dispersione di calore negli edifici è un cattivo isolamento, che comporta spreco energetico e un conseguente aumento dei costi relativi al riscaldamento. Infatti, se l’isolamento non è adeguato, gran parte del calore prodotto internamente si disperde verso l’esterno.

Per tale ragione è necessario adottare soluzioni efficaci come l’isolamento a cappotto (o cappotto termico). Questa è una tecnica che consiste nell’applicazione di pannelli isolanti su pareti esterne o interne dell’edificio, utilizzando materiali sintetici, naturali o minerali.

Questi pannelli, proprio come un cappotto, avvolgono l’involucro edilizio, migliorandone l’isolamento e riducendo le dispersioni termiche e, di conseguenza, le emissioni di CO2.

Sostituire gli infissi

Un altro consiglio importante è la sostituzione di porte e finestre con infissi moderni e altamente isolanti: serramenti obsoleti o mal allineati, con vetri singoli, possono disperdere fino al 25% dell’energia prodotta in casa, sia in inverno che in estate, aumentando i costi energetici.

Al contrario, optare per soluzioni performanti consente di ridurre i consumi, migliorare il comfort interno e contribuire alla sostenibilità ambientale. Inoltre, l’installazione di infissi moderni può incrementare il valore dell’immobile, rappresentando un elemento di pregio sia in caso di vendita che di locazione, rendendo la casa più attraente per potenziali acquirenti o inquilini.

Installare dei termostati intelligenti

Un’ultima soluzione per migliorare l’efficienza energetica è installare dei termostati intelligenti, che permettono di impostare e gestire la temperatura degli ambienti in base alle proprie esigenze e agli orari desiderati, anche quando si è fuori casa. Grazie a un semplice display, è possibile programmare l’accensione e lo spegnimento del sistema di riscaldamento, della caldaia o della pompa di calore, ottimizzando il comfort domestico.

Alcuni modelli offrono anche il controllo a distanza, tramite connessione Wi-Fi e app dedicate da installare sui propri dispositivi, o attraverso un sistema GSM che consente l’invio di istruzioni via SMS. Queste soluzioni sono particolarmente utili per adattarsi a improvvisi cambiamenti climatici.

