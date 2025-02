Giovedì sera nuova seduta del Consiglio comunale di Comiso

Torna a riunirsi il 6 febbraio il Consiglio Comunale di Comiso. “Il punto cruciale è la programmazione triennale delle opere pubbliche”. A dichiararlo, il Presidente del Consiglio, Manuela Pepi.

” Giovedì 6 febbraio alle ore 18.30, ho convocato il Consiglio Comunale per discutere innanzitutto del piano triennale delle opere pubbliche – spiega la Pepi- che consiste nella programmazione che intende porre in essere l’Amministrazione. In particolar modo, si discuterà di quelle previste per l’anno in corso, ed è per questo che si tratta di una seduta molto importante”.

Inoltre, previsti altri punti all’ordine del giorno, quali una mozione presentata dai consiglieri della lista Spiga relativamente alla piscina comunale, la modifica parziale del regolamento di Polizia Locale, la ricognizione periodica dei servizi pubblici di rilevanza economica.

