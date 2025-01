“Marcia per la Sicurezza”. Uniti per Vittoria

Vittoria si prepara per la “Marcia per la Sicurezza”, che si terrà venerdì 7 febbraio 2025. Un appuntamento di fondamentale importanza per lanciare un messaggio forte e unitario contro ogni forma di illegalità, riaffermando i valori della legalità e della tutela della sicurezza per tutto il territorio ibleo.

Il corteo prenderà il via alle 9:30 da Largo Cavour, (nei pressi di via Milano) e si concluderà in Piazza del Popolo, attraversando il centro della città. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e vedrà la partecipazione di istituzioni, associazioni e rappresentanti della società civile e studenti.

“La sicurezza non è una questione che riguarda solo Vittoria, ma tutto il territorio ibleo. È una sfida che richiede l’impegno condiviso di tutte le Amministrazioni, le Istituzioni e i cittadini per garantire a ogni comunità un ambiente sicuro e rispettoso delle regole della convivenza civile”- ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

