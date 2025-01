Concluso a Pozzallo il progetto “Un ponte tra Culture”

Conclusa con buonissimi numeri di partecipazione e di consensi l’iniziativa patrocinata dal Comune di Pozzallo, “Un ponte tra Culture”, che ha visto la sensibilizzazione di alcuni studenti degli istituti “Amore” e “Rogasi” di Pozzallo sul tema del conflitto in Ucraina. Progetto promosso e voluto dall’Amministrazione comunale nell’ambito di “Mareverso”, realizzato da edizioni “Martorina” di Ispica.

Il progetto era partito un mese fa circa con l’incontro presso lo spazio “Meno Assenza”, con la testimonianza di alcuni ragazzi ucraini che vivono la realtà quotidiana della città di Pozzallo. Ospiti del “Villaggio Magnificat”, i ragazzi ucraini hanno raccontato gli orrori di un conflitto che dura da tre anni e ha diviso gli stessi da genitori, parenti ed amici. I ragazzi dei due plessi scolastici hanno avuto un mese di tempo per elaborare degli scritti e/o dei disegni dove hanno manifestato il loro “no” incondizionato ad ogni forma di violenza.

Presso il cine “Giardino”, otto classi hanno portato scritti e disegni di buonissima fattura, facendo emergere lo scoramento e la brutalità di una guerra che non sembra conoscere fine. Scritti e disegni che saranno inseriti in un apposito libello di prossima uscita. Tutti gli studenti hanno ricevuto un buono da spendere presso una cartolibreria pozzallese.

“Siamo riusciti nel nostro intento – ha dichiarato Sara Cannizzaro, assessore alla Cultura del Comune marittimo – di scuotere le coscienze di tanti ragazzi sul problema “guerra” e siamo venuti a conoscenza del fatto che i ragazzi sono costantemente aggiornati sulle vicende di guerra, segno di totale interesse per la quotidianità. Il mio personale “grazie” agli insegnati che si sono prodigati per questa iniziativa, agli studenti che hanno portato lavori di sicuro interesse, e a Calogero Castaldo, presentatore sul palco e prezioso aiuto per tutto questo mese di lavoro, e non ultimi gli scrittori che hanno consegnati i buoni ai ragazzi, la professoressa Grazia Dormiente, Nicola Colombo, Maria Armenia e Giorgio Pumillo. Sarà sicuramente replicata questa iniziativa visto il consenso unanime e l’ottima collaborazione con le scuole. Ringrazio, infine – conclude la Cannizzaro – l’ufficio Scuola del Comune nella persona dell’assessore Alessandra Azzarelli, preziosa nel collaborare a questa iniziativa”.

