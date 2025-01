Modica Calcio. Iniziata la settimana di lavoro pre Misterbianco

Ritorno in campo per il Modica Calcio che si lascia alle spalle le emozioni del derby contro il Vittoria e torna a lavorare per le prossime sfide. La prossima, in casa, è contro il Misterbianco.

Tutto il gruppo ha lavorato sul campo agli ordini di Ferrara con i soli Palmisano, Viegas, Arquin e Fragapane che sono scesi in campo per un lavoro differenziato. Il cammino della formazione della Contea continua con entusiasmo e compattezza, con la rosa convinta delle proprie qualità, dimostrate anche nell’ultima uscita contro una squadra di vertice.

