Iacp verso l’estinzione. Presentato disegno di legge per la soppressione

Approda in Commissione Ambiente all’Ars il disegno di legge concernente la soppressione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e via all’istituzione dell’Agenzia siciliana per le politiche abitative (Aspa). Potrebbe essere una vera e propria rivoluzione quella che nei prossimi mesi riguarderà molto da vicino l’edilizia residenziale pubblica siciliana. E’ necessario cominciare a semplificare e riordinare le norme sull’edilizia residenziale pubblica per cercare di contrastare la povertà abitativa che in Sicilia registra alcuni dei numeri più alti non solo in Italia, ma anche in Europa. Oggi, gli Istituti autonomi case popolari sono da rivedere e soprattutto ridisegnare, occorre trovare delle soluzioni semplici per tendere la mano ai “nuovi poveri”, come le famiglie monoreddito o che presentano situazioni di difficoltà socio-economiche per la presenza di un solo genitore o di familiari anziani o con disabilità, a oggi spesso esclusi da criteri fossilizzati e ancorati al passato. Oggi il diritto alla casa torna alla ribalta e sotto esame è il disegno di legge depositato, ormai oltre un paio di anni fa, all’Ars da Marianna Caronia

