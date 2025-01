Per la Passalacqua Ragusa di basket vittoria scaccia-crisi a Civitanova

La Passalacqua Ragusa scaccia via il periodo negativo battendo in trasferta la Fe.Ba Civitanova.

Un inizio a razzo con Civitanova che – nel XVI turno del campionato di serie A2 femminile Lbf Techfind – mette un parziale di 6 a zero in un minuto. E’la capitana della Passalacqua, Chiara Consolini ad accorciare e a mettere dentro i primi due punti accorciando le distanze. Poi sarà praticamente punto a punto. Quattro punti di Siciliano e una realizzazione di Labanca portano Ragusa sul +2 dopo 4 minuti di gioco. Il punteggio e 8 a 10. A due minuti e mezzo dalla fine del tempino, sotto di tre, Ragusa reagisce e infila con Pelka e Mazza due bombe consecutive che portano le aquile iblee sul +3 e il periodo si chiuderà con il punteggio di 21 a 23 per Ragusa. La ripresa vedrà Ragusa condurre con il massimo vantaggio del +8 a metà della frazione che finisce sul + 6 sempre in favore delle aquile di Ragusa che sembrano avere ripreso confidenza con il canestro e la partita non verrà più messa in discussione.

Prima Labanca e poi Siciliano da tre, complice, una buona difesa che annulla tre attacchi consecutivi di Civitanova, portano in due minuti Ragusa avanti di 11. Labanca sigla il +13. Time out Civitanova che rischia di perdere contatto. E’ancora Ragusa a dire no all’attacco delle padrone di casa e con un contropiede Siciliano mette il +15, che diventerà +18 con la bomba di Narviciute. Civitanova rompe l’inerzia con la prima realizzazione del tempo siglata da Binci dopo 4 minuti a secco. A metà della terza frazione il punteggio è 38 a 52 per Ragusa. Sarà 43 a 59 alla fine del terzo quarto, forse il migliore giocato da Ragusa che lavora bene in difesa ed è concreta in attacco. Nell’ultima frazione, è Siciliano – che torna a segnare i “suoi” venti punti – a sbloccare il tabellone dopo due minuti in cui Ragusa lavora ai fianchi delle avversarie e recupera palloni ma è meno concreta in attacco con troppa fretta di concludere. A due minuti dalla fine il punteggio vede avanti Ragusa di 15 lunghezze, 50 a 65. Resta solo da amministrare il vantaggio. C’è tempo per l’ingresso di campo della giovane Terrone, per un match che non riserverà altre sorprese e si chiuderà sul 52 a 68 per le ragazze di Mara Buzzanca che finalmente tornano a sorridere.

“Era importante vincere per ritrovare fiducia – commenta coach Mara Buzzanca alla fine della partita -. Le ragazze hanno giocato di squadra, hanno giocato tutte, con una buona intensità difensiva e reagendo ai tentativi di rimonta delle avversarie. Abbiamo concesso qualcosa in più in difesa nei primi due quarti ma siamo state sempre avanti, senza che il punteggio sia mai stato messo in discussione. Va bene così, abbiamo incrementato i segnali positivi che già erano emersi contro Matelica: continuiamo su questa strada”.

Amaiquen Siciliano top scorer con 20 punti; Gabri Narviciute migliore rimbalzista con 11 rimbalzi catturati

Bagalier Fe.Ba Civitanova – Passalacqua Ragusa 52-68

Bagalier Civitanova: Streni ne, Panufnik ne, Sciarretta ne, Severini, Perini 13, Mini 6, Binci 14, Contati ne, Bocola 9, Jaworska 10, Pepe ,Pelliccetti. All. Melappioni

Passalacqua Ragusa: Terrone, Consolini 3, Pelka 8, Mazza 3, Tomasoni 4, Siciliano 20, Cutrupi 6, Narviciute 7, Olodo 2, Labanca 15. All. Buzzanca

Parziali:21-23; 30-36 (9-13); 43-59 (13-23); 52-68 (9-9)

Note. Tiri da due: Civitanova 17/35 (48%) Ragusa 22/45 (48%); Tiri da tre: Civitanova 3/13 (23%) Ragusa 6/17 (35%); Tiri liberi: Civitanova 9/14 (64%) Ragusa 6/19 (31%); Rimbalzi: Civitanova 37, Ragusa 35: Palle perse, Civitanova 17, Ragusa 11; Palle recuperate Civitanova 7, Ragusa 10; Assist Civitanova 23, Ragusa 16.

Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia

Salva