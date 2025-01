Giubileo della Comunicazione . I Lions Sicilia presenti con il direttore della rivista

“Lions Sicilia” al Giubileo del mondo della Comunicazione con il Direttore della rivista del Distretto Lions 108Yb Mimma Furneri, presente all’udienza del Papa in Sala Paolo VI (Sala Nervi) con i colleghi dell’UCSI (Unione cattolica stampa italiana), coordinati dal segretario nazionale Salvatore Di Salvo, caporedattore della rivista del distretto siciliano.

“Cercare verità e trasparenza. Basta generare paura e odio” così Papa Francesco ha sottolineato la responsabilità e il ruolo cruciale del giornalismo nei tre giorni – dal 24 al 26 gennaio – che hanno visto la partecipazione di migliaia di giornalisti di 138 Paesi del mondo. Il Pontefice lancia hashtag #hopetelling: “Cercate le briciole nascoste di bene”, per un giornalismo costruttore di speranza e di una società solidale. Una sfida che “Lions Sicilia” accetta quotidianamente raccontando le storie di servizio per dare voce agli ‘invisibili’ e le esperienze di cittadinanza attiva per il bene della comunità.

