Il Comune di Monterosso Almo premiato a Palermo per la raccolta differenziata

Monterosso Almo, uno dei borghi più belli d’’Italia, é stato premiato a Palermo, nell’ambito della manifestazione organizzata dalla Lega Ambiente, per aver conseguito, nell’anno 2024, la percentuale dell’84,6% per la raccolta differenziata e del 55,9% per quella pro capite. “ Il premio per questo risultato – afferma il primo cittadino Salvatore Pagano e la vice sindaco Concetta Giaquinta- è dedicato a tutti quei cittadini che, con grande senso civico, differenziano i rifiuti correttamente ogni giorno. L’ obiettivo, adesso, è di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta e promuovere la progettazione e realizzazione, nel territorio locale e più in generale in quello ibleo, di impianti utili al riciclo e all’economia circolare.”

Salva