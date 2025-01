Basket. La Virtus Ragusa cerca la seconda vittoria di fila, al Pala Padua arriva Imola

Il PalaPadua come valore aggiunto. La Virtus Ragusa di basket prova a replicare la bella prestazione di Desio, coincisa col quarto successo stagionale, in casa, contro la Neupharma Virtus Imola. Il match è valido per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale. Domenica alle 18 c’è in palio una bella fetta di stagione, con Ragusa che proverà ad avvicinare o agganciare il treno delle terz’ultime, composto da Saronno e Fiorenzuola.

Troverà di fronte a sé una formazione solida, che s’è rinforzata con l’innesto di Lorenzo Zalgheri (ala ex Faenza), e che incute timore nel settore lunghi: la coppia formata da Anaekwe e Kadjividi cattura 15 rimbalzi a sera, entrambi sono nella top 5 dei migliori stoppatori del girone (dove svetta Ugo Simon, ancora ai box). Imola, che all’andata vinse senza soffrire (85-67), è reduce da un buon momento: due vittorie consecutive e quattro nelle ultime sei. Santiago Vaulet è il miglior realizzatore stagionale (16,2 punti di media col 37% da tre), seguito da Dario Masciarelli (12,3). In grande spolvero l’italo-brasiliano Richard Morina, reduce da venti punti nell’ultima gara con i Bees (9,9 di media).

La Virtus, che aveva fallito nelle prime due gare casalinghe dell’anno (con Faenza e San Vendemiano), ha vinto d’autorità a Desio, trovando un attacco sfavillante e affidandosi alla difesa per stoppare sul nascere i tentativi di rimonta dei brianzoli. In questa stagione non sono mai arrivate due vittorie di fila. “A Desio abbia fornito una bella prova a livello di collettivo – dice Nicolò Bertocco – Contro Imola proveremo a dare continuità ai risultati -. Loro sono una squadra molto aggressiva, abbiamo lavorato bene in settimana e faremo di tutto per portare a casa una vittoria”. L’ala virtussina è tra i migliori giocatori del campionato per punti segnati (è al sesto posto con oltre 18 di media) e tira quasi col 40% da tre punti: “Ma non guardo le statistiche, non ne ho la più pallida idea. Mi sto trovando bene a Ragusa e lavoro tutti i giorni con un solo obiettivo: dare una mano ai miei compagni. Mi prendo le mie responsabilità in attacco, perché so di essere un giocatore offensivo e di dover produrre per la squadra, ma cerco di essere utile anche nell’altra metà campo”.

La gara contro la Virtus Imola si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua e sarà trasmessa in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass (per abbonati). Gli arbitri dell’incontro sono Spinelli di Cantù (Como) e Toffoli di Villasanta (Monza Brianza).

Salva