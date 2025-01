Vittoria. Controllo amministrativo attività meccatronica abusiva

A Vittoria è stato effettuato un controllo congiunto interforze da parte della Polizia Stradale di Ragusa, della Guardia di Finanza di Vittoria, del Commissariato di Polizia e dei Carabinieri presso un’attività di meccatronica.

Di seguito agli accertamenti eseguiti, la predetta attività è risultata essere abusiva, in quanto completamente priva delle prescritte autorizzazioni.

Per quanto sopra, l’esercente dell’attività è stato sanzionato ai sensi delle vigenti normative, con contestuale sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate.

Contestualmente, nell’azione di verifica, sono stati sanzionati nr. 5 veicoli parcati su pubblica via, poiché privi della prescritta copertura assicurativa, nr. 1 veicolo poiché nonostante fosse stato sottoposto a sequestro amministrativo, lo stesso era parcheggiato su pubblica via e un veicolo, per rifiuto di trasportare o custodire un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

