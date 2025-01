“Incentivare le Adozioni”: Collaborazione tra LAV e Comune di Ragusa

Il randagismo è una sfida complessa, particolarmente nel Mezzogiorno, dove la situazione è allarmante. Nasce così il progetto “Incentivare le Adozioni”, frutto della sinergia tra la Lega Anti Vivisezione (LAV) e il Comune di Ragusa, volto a promuovere l’adozione di cani dal Canile Rifugio degli Iblei, gestito dalla Cooperativa Achille Birotto.

Nel 2020, oltre 69.000 cani erano ospitati nei canili italiani, con una preoccupante concentrazione al Sud. Sebbene si sia registrato un modesto incremento delle adozioni, il problema rimane critico. Il progetto adotta un approccio integrato, includendo formazione per operatori e volontari, campagne di sensibilizzazione, percorsi individuali di rieducazione in caso di disturbi comportamentali e incentivi per le famiglie, come buoni spesa per alimenti e rimborsi per spese veterinarie.

Le attività previste comprendono corsi di formazione in etologia e gestione canina, eventi pubblici, open day e passeggiate sociali per avvicinare i cani ai cittadini.

“Siamo lieti di essere coinvolti in questo progetto, il quale non solo si propone di migliorare le condizioni degli animali, ma contribuisce anche a ottimizzare i servizi e a “chiudere il cerchio” del percorso che va dal randagismo all’adozione – ha dichiarato l’assessore alla Tutela degli animali, Andrea Distefano -. Desidero inoltre comunicare che a breve lanceremo un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse riguardanti la donazione di derrate alimentari, destinate a essere redistribuite alle associazioni di volontariato e ai volontari attivi nel nostro territorio, al fine di supportare le colonie feline e i tutor dei cani regolarmente reimmessi”.

“Vogliamo ridurre i cani vaganti e creare una rete di supporto alle adozioni – afferma Resi Iurato, presidente provinciale della LAV -. La collaborazione con il Comune è essenziale per educare la comunità sui benefici dell’adozione responsabile”.

Con “Incentivare le Adozioni”, LAV e Comune di Ragusa tracciano un cammino verso un futuro in cui ogni cane possa trovare una famiglia e ogni cittadino possa vivere in armonia con gli animali.

Salva