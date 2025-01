Open Day all’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi”: scopri le opportunità per il tuo futuro!

Modica e Chiaramonte Gulfi si preparano ad accogliere gli studenti e le famiglie interessate a scoprire le eccellenze formative dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi”. In programma una serie di Open Day dedicati ai vari indirizzi di studio offerti, tra cui Alberghiero, Agrario, Ottico, Convitto e Serale.

Durante questi eventi, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo della formazione professionale attraverso una serie di attività pratiche e coinvolgenti. Professionisti del settore enogastronomico saranno presenti per condurre show cooking, degustazioni e dimostrazioni pratiche, permettendo agli ospiti di apprendere direttamente dalle esperienze sul campo. Non mancheranno anche pezzi artistici e mini corsi di latte art e pizzeria, per un’esperienza formativa completa e stimolante.

L’Istituto “Principi Grimaldi” si distingue per la sua attenzione alla qualità dell’insegnamento e per la preparazione pratica che offre agli studenti, rendendoli pronti ad affrontare il mondo del lavoro. Le tre sezioni dell’istituto sono progettate per aiutare ogni studente a pianificare il proprio futuro, fornendo le competenze necessarie per inserirsi con successo nel mercato del lavoro.

Questi Open Day rappresentano un’importante occasione per tutti coloro che sono in cerca di un percorso formativo che unisca teoria e pratica, e che offra prospettive concrete per il futuro. La scuola è pronta ad accogliere gli aspiranti studenti e le loro famiglie, offrendo informazioni dettagliate sui corsi, sulle opportunità di stage e sulle prospettive professionali.

A Chiaramonte Gulfi l’Open Day si terrà il 26 gennaio prossimo come a Modica mentre domenica 2 febbraio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19 si terranno corsi di pizzeria e Latte Art.

Non perdere l’occasione di esplorare le potenzialità dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi”. Ti aspettiamo per scoprire insieme come costruire il tuo futuro!

