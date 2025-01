Ragusa. Intervento per l’individuazione di immobili comunali da destinare ad housing first

Con Determinazione Registro Generale n° 63 del 13/01/2025 (n° 3 del 13/01/2025, Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio), avente ad oggetto: “Intervento per l’individuazione e la ristrutturazione di immobili comunali da destinare ad housing first – Finanziamento PNRR (Missione 5 Componente 2 e Investimento 1.3)” sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione di immobili comunali da destinare a housing first alla ditta “Consorzio Stabile Appaltitalia S.r.L.” di Caltagirone (CT)” per l’importo totale offerto al netto dell’I.V.A. di euro 258.454,51, al netto del ribasso offerto del 31,894% sull’importo a base di gara di euro 375.613,10 oltre I.V.A.

Consorziata designata ad eseguire i lavori la ditta Tecnologie Edili S.r.L. di Pozzallo (RG).

“Si tratta – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida – di lavori dalla doppia importanza: da una parte ci permettono di riqualificare immobili comunali, valorizzando di conseguenza anche il contesto urbano su cui insistono, dall’altra ci permette di contrastare, insieme ai nostri Servizi Sociali, il problema abitativo che colpisce anche Ragusa.

Ancora una volta il nostro Comune dà prova di efficienza visto che non solo ha saputo intercettare un finanziamento complessivo di ben 710.000€, tra spese di lavori e di successiva gestione di questi spazi, ma anche perché è in linea con le tempistiche di un misura Pnrr che in Italia è stata completata finora solo per l’1,5% del suo potenziale di spesa. Ringrazio ancora una volta i nostri uffici per l’ottimo lavoro svolto”.

“Sono sette gli immobili di proprietà comunale – afferma l’assessora alle Politiche per l’inclusione del comune di Ragusa, Elvira Adamo – che si apprestano a un importante intervento di ristrutturazione per ripristinarne la piena abitabilità. In un settore delicato come quello dei Servizi Sociali, la questione abitativa è spesso un’emergenza nell’emergenza. Cogliere con determinazione e tempismo opportunità come quelle offerte dal Pnrr in questo ambito non è solo dimostrazione di efficienza ma anche della grande attenzione che la città di Ragusa ha per questo tema, sempre determinata a non lasciare indietro nessuno.”

Salva