Fratelli d’Italia, conferenza programmatica a Ispica sabato 18 gennaio

Si terrà a Ispica, presso la Villa Principe di Belmonte, Sabato 18 gennaio alle ore 17, la Conferenza Programmatica di Fratelli d’Italia della provincia di Ragusa. Un momento di incontro e confronto per costruire un partito sempre più solido e radicato sul territorio.

Alla kermesse interverranno i coordinatori dei circoli cittadini di Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli, il coordinatore provinciale Avv. Giovanni Moscato, il coordinatore regionale On. Salvo Pogliese, l’On. Giorgio Assenza, l’On. Luca Cannata, il Sen. Salvo Sallemi e l’ On. Ruggero Razza.

Sarà un’occasione di dialogo e di confronto in particolare per le comunità locali con gli esponenti parlamentari di Fratelli d’Italia offrendo, in tal modo, spunti, proposte e visioni.

Tra le principali tematiche si parlerà di agricoltura come settore strategico e trainante, dell’aeroporto di Comiso come opportunità di sviluppo, della sicurezza nelle nostre città e della lotta ad ogni forma di illegalità, di lavoro e impresa per una piena occupazione, di ambiente come svolta ecologica sostenibile e del turismo come risorsa per valorizzare ancora di più e meglio i nostri centri storici, la nostra cultura e la nostra identità.

Sarà l’occasione per fare il punto sugli importanti risultati conseguiti dal Governo Meloni e per programmare il futuro nei Comuni della provincia iblea.

