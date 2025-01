Pozzallo. “Servizio Asacom partirà molto presto”

Aula consiliare gremita in ogni ordine di posto per l’incontro che si è svolto giovedì sera sul delicato tema della mancanza di ore scolastiche per i bambini disabili di Pozzallo. Presenti in aula il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, l’assessore ai Servizi Sociali, Alessandra Azzarelli, il presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri, e l’assessore Sara Cannizzaro, oltre ad una sparuta rappresentanza consiliare che preso la parola denunciando gravi ritardi da parte dell’Amministrazione comunale.

L’incontro, voluto dall’associazione “La Stele di Rosetta”, ha messo tutti d’accordo sulla volontà di trovare quei fondi che possano dare ai 55 bambini pozzallesi con disabilità quelle tre ore che i genitori richiedono per i loro figli. Il servizio Asacom, difatti, è considerato dalla giurisprudenza italiana inderogabile. Ed è per tale motivo che i genitori hanno puntato il dito contro l’Amminsitrazione, rea, a suo dire, di non poter garantire questo fondamentale servizio da molti mesi.

“La Stele di Rosetta” era rappresentata dall’avvocato catanese, Enrico Orsolini. “Con la firma di nuove figure apicali – ha detto Orsolini – nelle prossime ore ci sarà una svolta in tutta questa vicenda in quanto il Comune ci ha assicurato che saranno stanziate alcune somme fino a fine febbraio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Pozzallo. “Se nelle prossime ore non ci sarà alcun elemento ostativo all’arrivo dei nuovi dirigenti – ha detto Ammatuna – garantiremo quanto prima il servizio che il Comune non ha dato non per inadempienza ma perché qualcuno ha bloccato le nomine dei dirigenti che non ci hanno permesso di lavorare per il bene della nostra cittadina. Si assumano le responsabilità chi rema contro l’attività amministrativa e farò nomi e cognomi dei consiglieri che fanno arrivare sulla mia scrivania denunce, e ogni atto che blocca il lavoro di chi sta a palazzo La Pira!”

Sullo sfondo rimane un incontro assai propositivo fra le parti dove si è deciso anche di scrivere presto alla Regione Sicilia lamentando carenze e omissioni per il servizio Asacom.

L’assistente alla comunicazione è un operatore che guida e supporta lo studente durante le fasi di apprendimento e di interazione con l’ambiente che lo circonda.

“Non possiamo affatto permettere – ha dichiarato una mamma – che parecchi genitori, così come hanno minacciato nei mesi scorsi, ritirino da scuola i loro “bambini speciali” sol perché l’Amministrazione non riesce a risolvere quello che rischia di diventare un evidente disservizio a danno purtroppo di chi invece meriterebbe maggiore attenzione”.

