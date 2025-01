Vince la formazione under 17 della Volley Modica, nuovo ko per la serie C

Sono ripresi dopo la pausa per le festività di fine anno i campionati giovanili e minori di pallavolo e per la Volley Modica è subito arrivato il successo della formazione under 17 che si è imposta per 3 – 0 sui pari età del Volley Pachino.

Lo scorso sabato, invece, non è andata bene alla formazione biancoazzurra impegnata nel difficile campionato di serie C, dove c’è da registrare la sconfitta in tre set sul campo della vicecapolista Giarre. I ragazzi di Ciccio Italia, che ricordiamo sono tutti atleti che disputano i campionati under 19 e under 17, hanno lottato a testa alta, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca contro una delle big del torneo. Sabato alle 17.30 al “Geodetico” di via Fabrizio, i giovani modicani proveranno a rifarsi affrontando il Volley Agira, una gara sicuramente più alla portata per il sestetto modicano rispetto al match di Giarre.

Inizierà, invece, domenica il campionato di Prima Divisione e per la formazione allenata da Francesca Giucastro ci sarà il debutto casalingo con il Siracusa. Per l’occasione sarà ripristinata una vecchia tradizione. La gara in programma al “Geodetico”, infatti, come una volta, si giocherà di mattina con fischio d’inizio fissato per le 11. Una buona occasione, questa per vedere all’opera i giovani modicani. La formazione biancoazzurra, infatti, è composta per intero da atleti under 18 provenienti dal florido vivaio modicano.

