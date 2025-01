Il modicano Danilo Giurdanella alla Farnesina

Ennesimo incarico di prestigio per il modicano Danilo Giurdanella che è stato nominato Vice Capo Segreteria dell’On. Maria Tripodi sottosegretario agli Esteri. Il nuovo sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni ha una lunga carriera alle spalle cominciata nel 2009 presso la Commissione Europea a Bruxelles. Nel 2014 è risultato vincitore del concorso per Diplomatici iniziando a lavorare al Ministero degli Affari Esteri, con incarichi alla Direzione Generale per gli Affari Politici e ai Diritti Umani. Nel 2015 è responsabile cerimoniale per EXPO Milano. L’anno successivo ricopre la carica di vice Ambasciatore presso l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé (Camerun). Nel 2020 diventa Console d’Italia a Karachi (Pakistan), dove ha gestito relazioni bilaterali politiche, economiche, culturali e sociali in un contesto geopolitico complesso. Durante questo quadriennio è impegnato nella promozione delle imprese italiane in Pakistan, nello sviluppo di azioni sociali in favore delle fasce deboli della popolazione, nel sostegno al dialogo inter-culturale e inter-religioso. Da rimarcare la gestione efficace durante eventi di rilievo internazionale, come il ritiro delle truppe NATO dall’Afghanistan e le transizioni politiche pakistane. Proprio l’eccellente gestione dei dossier diplomatici e la capacità di affrontare crisi internazionali lo hanno portato ad essere individuato come figura di riferimento per supportare l’attività del Sottosegretario

