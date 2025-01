Comiso. Deceduto Totò Rimmaudo, esponente storico della Destra

È deceduto Totò Rimmaudo, 78 anni. Era uno dei più anziani militanti della Destra a Comiso. Iscritto al MSI fin dagli anni Sessanta, ne è stato, successivamente, anche Segretario di Sezione. Aveva partecipato a tutte le iniziative politiche di quegli anni e dei successivi decenni, seguendo tutte le trasformazioni del suo partito, fino a Fratelli d’Italia. Militante di vecchio stampo, considerava la sua vita un tutt’uno con le vicende del partito, intrecciando la propria esistenza con la vita di sezione. Sempre fedele ai suoi ideali, non mancó mai di far sentire il suo appoggio durante i momenti più importanti che hanno segnato il mio percorso politico. “L’ultimo viaggio assieme, in uno a mio fratello Michele, per partecipare a Catania ai funerali dell’on. Trantino cui era legato da un’amicizia pluridecennale. Nulla faceva presagire una fine così imminente Ci mancherà – commenta il parlamentare regionale Giorgio Assena”.

