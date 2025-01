Ragusa. All’Istituto Fabio Besta, una giornata dedicata alla solidarietà e all’educazione civica

Nell’ambito dei progetti di educazione civica, posti in essere dal collegio dei docenti e dal consiglio d’istituto del Tecnico Commerciale e Aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa e patrocinato dall’assessorato comunale allo Sviluppo di Comunità, sabato 18 gennaio 2025, gli alunni delle quarte e delle quinte classi incontreranno il presidente dell’Avis comunale, dell’Aido e dell’Admo, nonché il professore Mariano Indelicato, per assistere a una conferenza di sensibilizzazione al dono del sangue, del midollo, degli organi e al valore del dono, in generale, come equivalente simbolico di legami.

L’iniziativa, inserita nel ciclo di incontri sul tema “Il Dono – gesto eversivo di libertà e di relazione”, si svolgerà presso l’Aula Magna dell’Istituto.

“Mentre la società contemporanea tende a spersonalizzare – sottolinea l’assessore allo Sviluppo di Comunità Giovanni Iacono -, il gesto del donare crea una relazione con l’altro; dono è prendersi cura, è incontro, è costruzione di comunità che deve essere improntata alla gratuità e la cui vera felicità sta nell’immaginazione della felicità che si produce nel destinatario. Dobbiamo riscoprire il gesto naturale del dono da contrapporre al sentimento innaturale della rabbia che, purtroppo, oggi contraddistingue la sfera di molte relazioni e arreca molto danno. Doniamo con gioia – conclude Giovanni Iacono – e vedremo buoni frutti”.

