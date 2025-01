Incontro tra la conferenza dei presidenti degli Ordini dei commercialisti siciliani e la direzione regionale delle Entrate

Significativo incontro ieri mattina a Palermo tra la conferenza dei presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti siciliani e la direzione regionale delle Entrate, rappresentata dalla dottoressa Margherita Calabrò. Durante la riunione sono stati affrontati numerosi temi rilevanti per il miglioramento della collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i professionisti. Tra i principali argomenti trattati il sistema Civis, uno strumento fondamentale per la gestione delle comunicazioni e delle problematiche relative alle dichiarazioni fiscali. È stata sottolineata l’importanza di rafforzare il dialogo tra l’Agenzia e i commercialisti, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

La direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha inoltre stimolato e incentivato i professionisti a utilizzare il servizio di appuntamenti per videochiamate, con l’obiettivo di accelerare il percorso di collaborazione e rendere più snelli i processi operativi. Questo strumento, infatti, costituisce un’opportunità per migliorare la gestione delle pratiche in modo rapido ed efficace. Inoltre, l’Agenzia si è mostrata pienamente disponibile a intraprendere percorsi di formazione condivisi, da proporre in collaborazione con gli ordini professionali, al fine di migliorare le competenze e affrontare insieme le sfide del sistema tributario.

Sul tappeto anche la questione del rimborso sisma ’90. E’ stato appurato che, al momento, soltanto coloro che hanno presentato la semplice istanza hanno ricevuto il rimborso, circa il 70% dei richiedenti, mentre il rimanente 30% che aveva in essere un contenzioso con l’Agenzia delle entrate, al momento risulta essere non liquidato. E’ stata manifestata disponibilità da parte della direzione regionale delle Entrate con riferimento al fatto che la questione, riguardante i contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, potrà avere una trattazione specifica su base territoriale. In ogni ambito sarà organizzato un confronto, magari favorito proprio dagli ordini locali, per cercare di capire quale può essere la migliore metodologia da adottare per sbrogliare la matassa burocratica. L’incontro si è concluso in maniera costruttiva e positiva, aprendo la strada a ulteriori iniziative comuni per consolidare il rapporto tra istituzioni e mondo professionale.

