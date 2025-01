Volley. Sieco Akea Ortona, appannata, cede 3-1 all’Avimecc Modica

“La Sieco Service Impavida Ortona è mortificata per gli avvenimenti occorsi nel post-gara e si dissocia da quanto accaduto. Desideriamo, in quanto squadra ospitante, porgere le nostre più sincere scuse all’Avimecc Modica per il comportamento scorretto e antisportivo di alcuni spettatori”. E’ questo comunicato della società abruzzese che prevale sullo scontro tra la Sieco Service Impavida e la società modicana, probabilmente più del risultato finale e che potrebbe avere risvolti disciplinari per la prima. I modicani, infatti, sono rientrato negli spogliatoi tra seggiolini, sputi e minacce.

Sieco Service Akea Ortona – Avimecc Modica 1-3 (25-21 / 13-25 / 19-25 / 22-25)

Durata Set: 28’ / 21’ / 27’ / 33’

Durata Totale: 1h 49’

Sieco Service Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali n.e., Broccatelli (L) 45% Pos. 27% Perf, Bertoli 18, Giacomini 5, Del Vecchio 14, Marshall n.e, Di Tullio, Torosantucci n.e., Rossato 10, Di Giunta, Arienti 4, Alcantarini n.e., Di Giulio (L) 67% Pos. 33% Perf. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 9 Aces: 2 Battute Errate: 13

Avimecc Modica: Barretta, Raso, Pappalardo, Capelli 24, Putini 2, Chillemi 8, Nastasi (L) 73% Pos 47% perf, Cipolloni Save, Buzzi 8, Matani 7, Padura Diaz 24. Allenatore: Distefano. Vice: Benassi

Muri Punto: 10, Aces: 3, Battute Errate: 15.

Arbitri: Cervellati Giulio (Bologna) e Marani Azzurra (Perugia).

ORTONA. Tante le defezioni per Coach Denora che deve rinunciare a diverse pedine di spessore quali Marshall e Pasquali. Come se non bastasse, il libero Broccatelli è preda di sintomi influenzali, ma stringe i denti ed è della partita. La Sieco Service Akea Ortona regge solo un set. Modica trova la formula giusta per mettere in difficoltà gli abruzzesi che non riescono più ad essere concreti a muro. Muro che nel primo set è stato il fondamentale che ha permesso ai ragazzi di Coach Denora di contrattaccare con efficacia. Dal secondo set, saltano gli schemi. Ortona soffre molto il servizio degli ospiti e di contro non riesce a pungere dai nove metri. L’Avimecc Modica, come se non bastasse, alza una cortina difensiva che appare impenetrabile che si va a sommare a qualche errore individuale dei bianco-azzurri. Così Modica prende in mano il pallino del gioco e non lo lascerà più, neanche al quarto set, quando Ortona tenta una disperata fuga con uno strappo che arriva sul 14-9. Con pazienza i siculi cominciano a ricucire lo strappo e alla fine riusciranno a portare a casa anche l’ultimo decisivo punto.

Avvio di primo set con i padroni di casa che dimostrano di avere una marcia in più a muro. Coach Benassi è costretto ad un precoce time-out con il parziale sul 7-3 dopo sei minuti di gioco. Ottima anche la fase di difesa e ricostruzione dei ragazzi di Coach Denora e la Sieco continua ad allargare la forbice dei punti. Rimonta ospite con Modica che nel finale riduce lo scarto ma rimane un ottimo primo set quello della Sieco Akea. Unico neo di questo parziale, tanti errori al servizio.

Partono bene gli ospiti nel secondo set. Capelli mette in difficoltà la ricezione ortonese. La squadra non riesce a costruire con efficacia ed è subito 2-7. Gli ospiti insistono, a ragione, con l’attacco al centro. Il Muro di Ortona è disorientato e perde di efficacia.

Modica ha trovato le giuste misure anche per il terzo set che proprio come per il precedente parziale, al pronti via staccano padroni di casa. Ortona tiene duro ma superare il muro dell’Avimecc Modica diventa complicato così come diventa complicato far funzionare il proprio muro.

L’inerzia non cambia nella prima parte del quarto set. La Sieco fa fatica ad attaccare così come il muro non riesce a trovare il tempo a Diaz & Co. Succede tutto all’improvviso, il muro e le coperture tornano a funzionare. Diaz commette un paio di errori consecutivi e l’entusiasmo della Sieco Akea Ortona cambia così come l’equilibrio del set. I padroni di casa trovano un vantaggio di quattro punti quando si è sul 14-10. Modica non ci sta e si rifà sotto sfruttando alcune disattenzioni degli abruzzesi.

PRIMO SET

ancora qualche rinuncia per Coach Denora che schiera Pinelli regista e Rossato opposto. Schiacciatori saranno Bertoli e Del Vecchio. Al centro Arienti e Giacomini. Libero Di Giulio.

Per gli ospiti, Padura Diaz formerà la diagonale con il palleggiatore Putini. Gli schiacciatori di posto quattro sono quindi Chillemi e Capelli con Matani e Buzzi Centrali. Libero Nastasi.

Il primo servizio è della Sieco che va al servizio con Bertoli. Il primo punto è di Matani. Invasione dello stesso Matani 1-1. Buzzi schiaccia sulla rete 2-1. Fuori l’attacco di Padura Diaz 3-1. Muro di Del Vecchio 4-2. Giacomini riesce a passare nonostante il muro 5-3. Bertoli 8-4. Doppia fischiata a Putini 9-5. Del Vecchio blocca con un muro Padura Diaz 11-6. Ace di Matani 11-8. Il servizio di Padura Diaz si infrange in rete 13-9. Fuori l’attacco al centro di Buzzi 17-11. Chillemi ammette il tocco sull’attacco di Rossato 18-12. Out il servizio di Rossato 19-14. L’opposto della Sieco Akea si rifà poco dopo 20-15. Pinelli si alza per palleggiare una palla complicata, serve Del Vecchio che chiude il 21-16. Ace di Del Vecchio 24-20. Sbaglia il servizio Raso 25-21.

SECONDO SET

Subito un errore al servizio per Modica 1-0. Capelli “sfonda” il muro di Del Vecchio 1-2. Gran botta di Del Vecchio 2-3. Ace di Capelli 2-5. Buon mani-fuori cercato e trovato da Bertoli 3-8. Arienti fermato dal muro 4-11. Rossato 8-14. Capelli sbaglia il servizio 9-16. Out il servizio di Rossato 10-18. Passa Chillemi 12-19. Gran finta di Padura Diaz che carica il colpo e poi la tocca piano 12-21. Fuori la difesa di Bertoli 12-23. Capelli trova il set-point 12-24. Capelli trova anche il punto del set 13-25.

TERZO SET

Out il muro di Bertoli su Padura Diaz 0-1. Fuori anche la diagonale di Rossato 0-2. Muro di Arienti 2-2. Rossato fermato dal muro 2-5. Muro di Padura Diaz che si esalta ma il videocheck vede una invasione 4-8. Diagonale potente di Del Vecchio 8-11. Chillemi pesta la linea dei 3 metri 10-12. Buzzi la spinge un po’ al centro, ma per l’arbitro è buona 14-18. Ace di Capelli 14-19. Chillemi ferma Bertoli 14-20. Invasione fischiata a Del Vecchio 15-21. Out il servizio di Putini 17-22. Rossato serve fuori 19-24. Fuori l’attacco di Rossato 19-25. Modica guadagna il primo punto in palio.

QUARTO SET

Putini è al servizio ma Broccatelli riceve lungo e gli ospiti ricostruiscono per lo 0-1. Padura Diaz tira forte 0-2. Dopo una lunga azione, Bertoli trova la diagonale giusta 1-2. Fuori il servizio di Matani 3-6. Invasione di Chillemi 4-6. Fuori il servizio di Padura Diaz 5-7. Ace di Pinelli 7-8. Muro di Bertoli 10-9. Fuori l’attacco di Padura Diaz 11-9. Ancora fuori Padura Diaz 12-9. Rossato mura 14-9. Fuori la diagonale di Rossato 15-12. Buzzi blocca Arienti a muro 17-16. Pinelli sbaglia il servizio 19-18. Bertoli 21-21. Buzzi attacca al centro 22-24. Dopo un muro ortonese, la palla corre lungo il bordo superiore della rete e finisce fuori. Finisce anche la gara 22-25.

